Siga, siga en la ANP: la vicepresidenta que tomó un curso de ética y ascendió a su propio marido

Se llegó al extremo de que Koch –con la aquiescencia de Genta- votara el ascenso de subjefe a jefe de su propio marido, Ricardo Suárez, exsecretario general y expresidente del sindicato de la ANP, hombre fuerte dentro de la estructura del puerto.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, no tardó 24 horas en ordenar que el ascenso fuera anulado.

“Estas cosas, mientras sea yo responsable, no pueden suceder. (…) Entendí que esto no estaba bien, no era admisible y por esa razón el funcionario quedó en el lugar que estaba”, dijo Etcheverry a El Observador.

Pero en los días siguientes quedó claro que otras cosas, mientras Etcheverry sea la responsable, Koch las podrá seguir haciendo sin consecuencias mayores.

Suárez no ascendió de subjefe a jefe. Pero pasó de ser subjefe de Salud Ocupacional a ser subjefe de una dependencia nueva, recién creada y más importante: la división de Planificación Estratégica.

Se supone que todas las decisiones importantes de la ANP pasen por allí.

Etcheverry no intervino contra eso. Tampoco lo hizo en al menos otros cuatro ascensos de personas directamente vinculadas a Koch.

El domingo El País informó que Koch votó el ascenso a su chófer, lo cual es cierto.

Se trata del funcionario Jorge Larrea, un administrativo de la sección compras. En agosto de 2020 Koch pidió que fuera trasladado a su oficina, para que fuera su chofer. En la primera reunión del nuevo directorio encabezado por Genta, Koch lo hizo sub jefe de la División Asesoría Técnica Administrativa.

Según información dada por Telemundo este martes, otras tres personas que trabajaban con Koch fueron premiadas con ascensos por su jefa, apenas pudo ostentar la mayoría del directorio.

Susana Sena, que desde setiembre de 2020 se había incorporado a la oficina de Koch, fue ascendida a Gerenta del área Secretaría General.

Cecilia Willebald, una funcionaria administrativa que desde agosto de 2020 trabajaba en la oficina de Koch, fue nombrada Jefa de la División Secretaría General.

Y Edgardo Sebastián Guelvenzu, un funcionario de la ANP que trabajaba en comisión en el Parlamento y que al regresar al puerto en febrero fue reclamado por Koch para a su oficina, fue designado sub Gerente del Área Gestión Administrativa Financiera.

O sea, apenas tuvo la posibilidad de tener mayoría, en la primera reunión del directorio, Koch le votó ascensos a su marido, a su chofer, y al menos tres integrantes de su equipo. Siempre con el voto del presidente Genta.

La situación es tan bochornosa que el propio sindicato, donde Suárez tiene una gran influencia, emitió un comunicado criticando las designaciones a dedo y reclamó “concursos claros y transparentes”.

La ANP tiene una estructura rocambolesca, en la cual conviven dos escalafones: uno de cargos y otro de funciones. En general, todas las tareas de jefaturas le son otorgadas a funcionarios que son designados a dedo por el directorio, en forma interina y recompensados con sobresueldos y compensaciones por sobre su salario.

Aunque parezca increíble, el presupuesto de compensaciones de la ANP es mayor que el de sueldos.

Koch ingresó a trabajar como becaria en 1982 y como funcionaria en 1983. Es egresada de la UTU con el título de Técnica en Administración Pública. Su cargo en el escalafón de la ANP es “Idóneo/Analista administrativo”.

Militante del Partido Socialista, como su esposo, dos veces fue beneficiada con esos ascensos a dedo que otorga el directorio, ambos en los gobiernos del Frente Amplio. En noviembre de 2007 fue nombrada Jefa interina de la sección División Material. Y en agosto de 2013 ascendió a sub gerente del Área Sistema Nacional de Puertos.

Notoriamente no tenía la formación ni la calificación necesaria para asumir este cargo. Pero en los dos meses siguientes, según figura en su legajo, tomó una maratón de cursos y talleres. Del total de 20 instancias de capacitación que en 2023 figuraban en su legajo, 19 habían sido tomadas en esos dos meses de 2013.

Curiosamente, uno de los cursos tomados fue un taller de “Ética y transparencia en la función pública”.

En 2020, cuando ingresó al directorio de la ANP en representación del Frente Amplio, Koch optó por reservar su cargo como funcionaria y cobrar lo que venía cobrando, y no su sueldo de directora vocal.

Para ese entonces, las compensaciones por las jefaturas que le había confiado el directorio (interinamente y a dedo, sin concurso) superaban el monto de su sueldo. Y ambas cifras sumadas, superaban el sueldo de una directora vocal.

El presidente del puerto Juan Curbelo consultó a la Oficina de Servicio Civil respecto a si, ante una reserva del cargo, correspondía pagarle el salario y las compensaciones por las tareas que ya no cumplía, o solo el salario. La consulta no llevaba el nombre de Koch, sino que era genérica, porque había otros funcionarios en situaciones similares. Pero aludía claramente a la situación de Koch.

La respuesta del Servicio Civil fue categórica: solo el sueldo. Curbelo, sin embargo, optó por seguir pagándole también las compensaciones.

Consultado por El Observador, dijo que informes de la Jurídica de la ANP avalaban una postura contraria a la sugerida por Servicio Civil, que a él le quedaban dudas, que otros jerarcas como Alberto Díaz habían cobrado el doble sueldo durante años.

Finalmente, a pesar del informe de la ONSC y en un gobierno del Partido Nacional, Koch siguió cobrando por su salario y las tareas que ya no desempeñaba por estar en el directorio.

Sobre este punto, Etcheverry dijo que consultará a la Jurídica de la ANP para conocer los fundamentos jurídicos del caso. Pero no se ha anunciado una nueva consulta al Servicio Civil, ni tampoco la aceptación de su anterior informe.

En Jurídica de la ANP, desempeñada por funcionarios dependientes de Koch, todos removibles de esas funciones y todos inmersos en el mismo esquema de compensaciones, no se espera que existan grandes sorpresas.

Koch seguirá adelante con sus planes, que han logrado sortear todas las aguas. Después que no digan que el Partido Nacional y el Frente Amplio no pueden ponerse de acuerdo en cosas importantes.

La designación de Koch como vicepresidenta de la ANP fue firmada por el presidente Orsi y su gabinete el 25 de abril. Lleva las rúbricas de Orsi y los ministros Oddone, Caram, Mahia, Csukasy, Lazo, Castillo, Cardona, Lustemberg, Ortuño, Negro, Civila, Fratti, Paseiro y la propia Etcheverry.

Todos podrán contarles a sus nietos que votaron la designación de la mujer que tomó un curso de ética y ascendió a su propio marido.