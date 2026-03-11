Caso Jonathan Correa: el prontuario que tenía el padre que asesinó a su hijo a golpes

El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos avanza con la investigación sobre el caso de Jonathan Correa , el adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre, Jonathan Calero de 34 .

El hecho que tuvo lugar en la madrugada del viernes en un domicilio del barrio Flor de Maroñas , reveló fallas en el sistema de protección a menores. Es que según consta en los registros oficiales el hombre imputado por delitos de homicidio agravado y violencia doméstica sumó en el período 2023-2025 un total de 14 denuncias en su contra, la última presentada por la UTU de Flor de Maroñas .

La Jefatura de Policía de Montevideo confirmó el inicio de una investigación administrativa para revisar todas las actuaciones policiales previas, mientras que el ministro del Interior , Carlos Negro , enfatizó en una rueda de prensa en Treinta y Tres, que "avanzará hasta las últimas consecuencias” para determinar responsabilidades concretas.

POLICIALES Caso Jonathan Correa: golpes del padre le generaron colapso en los intestinos; luego lo golpeó en la cabeza

HOMICIDIO "No es solamente Jonathan": prima de adolescente asesinado denuncia que otros menores de la familia están en peligro

“Ya estamos en camino a hacer una investigación administrativa. Estamos recogiendo los primeros informes y vamos a seguir investigando hasta llegar a las últimas consecuencias y las responsabilidades de cada uno”, subrayó.

Crimen de Jonathan Correa | Amante de los pitbulls y activo en redes sociales, ¿quién es el Jonathan Calero?

Hoy cumpliendo prisión preventiva de 180 determinada por la Justicia, Jonathan Calero de 34 años se mostraba activo en redes sociales y posteaba fotos con sus hijos. De acuerdo a la recopilación de Montevideo Portal, en el caso de la niña, de nueve años, su tenencia está a cargo de su abuela.

Fanático de los autos, comenzó a tener problemas de consumo desde muy chico, conforme a los testimonios de sus allegados. “Al principio era algo que veíamos y bueno… pensábamos que por sus hijos iba a mejorar. Pero después eso no pasó”, contó un familiar.

image Fuente: Facebook (Montevideo Portal)

Calero tenía también en su poder varios perros pitbull con los que cazaba y comercializaba. Como menor, fue indagado por tentativa de hurto, por tres tentativas de homicidio especialmente agravado, entre otras intervenciones policiales.

En todos los casos, según Subrayado, fue entregado a sus responsables. Ya de adulto, registraba dos antecedentes penales de 2008, por hurto especialmente agravado y otro por rapiña. Además, enfrentó indagatorias por hurto, rapiña, amenazas, lesiones personales y por violencia doméstica en 2024.

Antecedentes de Jonathan Calero

Como menor de edad

Tentativa de hurto

Presunto autor de 3 tentativas de homicio reiteradas y muy especialmente agravadas

Varias intervenciones policiales - Entregado a sus responsables

Antecedentes como adulto

Hurto especialmente agravado en grado de tentativa

Rapiña

Indagatorias

Hurtos (4)

Rapiñas (2)

Amenazas (2)

Lesiones personales

Violencia doméstica

¿Qué reveló la autopsia en el caso de Jonathan Correa?

image

El examen preliminar de los forenses a los que tuvo acceso El País indicó que el adolescente presentaba múltiples golpes. Durante una audiencia judicial, la fiscal Sabrina Flores relató que el padre lo agredió con puños, patadas y objetos similares a un cinturón.

Las lesiones internas eran numerosas y no se pudo determinar con precisión el punto en el que comenzó el sangrado que provocó la muerte.

Embed

La funcionaria judicial precisó además que, tras la agresión, Calero se fue a acostar y luego intentó ocultar el cuerpo en una cuneta cercana a la vivienda.

En la audiencia de imputación, la defensa del investigado elevó un oficio para que su cliente fuera evaluado a través de una pericia psiquiátrica y psicológica.