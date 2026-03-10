Policía revisa posible "error de interpretación" en orden judicial que impidió intervención del INAU en caso Jonathan Correa

La Policía de Montevideo definió repasar las actuaciones realizadas tras la denuncia por violencia en el caso de Jonathan Correa , el adolescente de 15 años asesinado por su padre en el barrio Flor de Maroñas .

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), las autoridades buscan determinar si un error de interpretación en una orden judicial derivó en que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) nunca interviniera en la situación del menor, pese a que la jueza había dispuesto su actuación.

Desde el INAU reiteraron este martes que nunca recibieron una notificación oficial para intervenir o elaborar un informe sobre la situación de Jonathan, según informó consignado medio.

MONTEVIDEO Adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas: imputaron al padre por delitos de homicidio y violencia doméstica

Investigan la "muerte dudosa" de un adolescente de 15 años que fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas

Autoridades de la UTU de Flor de Maroñas habían presentado una denuncia en la Seccional 16 de Montevideo por situaciones de violencia que afectaban a Jonathan.

A partir de esa denuncia, la jueza de Familia de 4º Turno, Rossana Re Fraschini, dispuso a fines de noviembre de 2025 una serie de medidas. En este marco la magistrada le ordenó a la Policía que "INAU aborde situación".

Sin embargo, las anotaciones primarias realizadas por la Policía, que ahora están siendo analizadas por la Jefatura de Montevideo, habrían registrado la orden de forma distinta.

Según surge de esos registros, los funcionarios entendieron que: "INAU aguarde situación". Esta diferencia en la redacción podría explicar por qué no se dio aviso al organismo, lo que habría impedido su intervención en el caso.