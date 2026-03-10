Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO JONATHAN

Policía revisa posible "error de interpretación" en orden judicial que impidió intervención del INAU en caso Jonathan Correa

Autoridades de la UTU de Flor de Maroñas habían presentado una denuncia en la Seccional 16 de Montevideo por situaciones de violencia que afectaban a Jonathan

10 de marzo 2026 - 14:03hs
Policía. FocoUy
Foto: FocoUy

La Policía de Montevideo definió repasar las actuaciones realizadas tras la denuncia por violencia en el caso de Jonathan Correa, el adolescente de 15 años asesinado por su padre en el barrio Flor de Maroñas.

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), las autoridades buscan determinar si un error de interpretación en una orden judicial derivó en que el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) nunca interviniera en la situación del menor, pese a que la jueza había dispuesto su actuación.

Desde el INAU reiteraron este martes que nunca recibieron una notificación oficial para intervenir o elaborar un informe sobre la situación de Jonathan, según informó consignado medio.

Más noticias
Sirena policial

Investigan la "muerte dudosa" de un adolescente de 15 años que fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas

Policía 
MONTEVIDEO

Adolescente de 15 años asesinado en Flor de Maroñas: imputaron al padre por delitos de homicidio y violencia doméstica

Autoridades de la UTU de Flor de Maroñas habían presentado una denuncia en la Seccional 16 de Montevideo por situaciones de violencia que afectaban a Jonathan.

A partir de esa denuncia, la jueza de Familia de 4º Turno, Rossana Re Fraschini, dispuso a fines de noviembre de 2025 una serie de medidas. En este marco la magistrada le ordenó a la Policía que "INAU aborde situación".

Sin embargo, las anotaciones primarias realizadas por la Policía, que ahora están siendo analizadas por la Jefatura de Montevideo, habrían registrado la orden de forma distinta.

Según surge de esos registros, los funcionarios entendieron que: "INAU aguarde situación". Esta diferencia en la redacción podría explicar por qué no se dio aviso al organismo, lo que habría impedido su intervención en el caso.

Temas:

policía INAU Montevideo Flor de Maroñas

Seguí leyendo

Las más leídas

Quién es Leydis Aguilera, la primera diputada de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo
HISTÓRICO

Quién es Leydis Aguilera, la primera diputada de origen cubano en la historia del Parlamento uruguayo

BROU
CONGRESO DE INTENDENTES

Comenzó el plan Limpia Sueldos de BROU destinado a unos 300 mil trabajadores: cómo acceder y hasta cuándo hay tiempo

Se derrumbó el techo de un edificio del siglo XIX abandonado en Ciudad Vieja; será demolido parcialmente y vecinos se quejan por demoras
CIUDAD VIEJA

Se derrumbó el techo de un edificio del siglo XIX abandonado en Ciudad Vieja; será demolido parcialmente y vecinos se quejan por demoras

Hasta el hospital no pararon: destacan reacción de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia médica de pasajero
REDES SOCIALES

"Hasta el hospital no pararon": destacan reacción de chofer y guarda de interdepartamental ante emergencia médica de pasajero

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos