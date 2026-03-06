Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / adolescente

Investigan la "muerte dudosa" de un adolescente de 15 años que fue encontrado en una zanja en Flor de Maroñas

El caso quedó a cargo de la Fiscalía, que ordenó la autopsia del menor, la pericia de la escena y la búsqueda de posibles testigos

6 de marzo 2026 - 12:50hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

La Jefatura de Policía de Montevideo investiga la muerte de un menor de 15 años, en un caso caratulado de momento como “muerte dudosa”. El hecho ocurrió en la madrugada del viernes en Flor de Maroñas.

Según informó el noticiero Telemundo (Canal 12), el adolescente vivía con su madre y su pareja. La madre del menor relató que, alrededor de las 21:00 horas del jueves, estaban en la vivienda cuando el hombre amonestó al joven “por tener malos modales con su madre”, decidiendo como castigo que permaneciera mirando hacia la pared. Tras un rato, le permitieron retomar el uso de la computadora.

Los adultos se fueron a descansar cerca de las 23:00 horas, pero alrededor de las 03:00 del viernes, la madre se levantó para ir al baño y notó que la cama de su hijo estaba vacía. Alarmados, ambos comenzaron a buscarlo por la zona, sin éxito. Incluso se dirigieron a una plaza cercana con la esperanza de encontrarlo allí, pero al no tener resultados, decidieron regresar a su hogar.

Fue durante el regreso cuando la perra de la familia comenzó a ladrar con insistencia hacia una zanja cercana. Al acercarse, encontraron al joven en el lugar. Con la ayuda de vecinos, lograron sacarlo de la zanja e intentaron realizar maniobras de reanimación. A pesar de la rápida intervención de una ambulancia, el personal médico no pudo hacer más que constatar su deceso.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía, que ordenó la autopsia del menor, así como la pericia de la escena, la búsqueda de posibles testigos y la revisión de los registros de las cámaras de vigilancia de la zona.

Temas:

adolescente muerte Flor de Maroñas

