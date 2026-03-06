A pedido de vecinos, el Ministerio del Interior incrementará presencia policial en Malvín Norte a partir de este fin de semana

El Ministerio del Interior aseguró que incrementará la presencia policial en Malvín Norte a partir de este fin de semana , a pedido de los vecinos de la zona que piden por mayor seguridad.

La determinación se tomó después de una reunión entre los residentes de este barrio junto a autoridades de la Jefatura de Policía de Montevideo .

Desde el ministerio contaron que si bien se realizan operativos en esta zona , a partir de este fin de semana se van a incrementar. Entre otras autoridades, estuvo presente en la reunión el subjefe de Policía Departamental Carlos Rodríguez , quien afirmó que "si bien reconocen que hay presencia policial", los vecinos "piden mayor presencia policial" .

SEGURIDAD "Obedece a una necesidad política de algunos actores", dijo Negro sobre la interpelación que le hará la oposición

En los operativos está presente "la Dirección General de Operaciones Especiales con sus equipos blindados , como también la Dirección Nacional Guardia Republicana , la Jefatura de Policía de Montevideo y el Programa de Alta Dedicación Operativa ( PADO )", aseguró Rodríguez.

Embed - Malvín Norte: trabajo interinstitucional y más presencia policial

"Reconocemos que la mayoría de los vecinos que viven en la zona son gente trabajadora y honesta. No podemos permitir que pocas personas o pocos delincuentes quieran amedrentar a los vecinos. Nosotros como Policía, no lo vamos a permitir”, sentenció el jerarca.

Además del encuentro con los vecinos, las autoridades policiales también mantienen contacto con la Intendencia de Montevideo en lo que definen como "trabajo interinstitucional".

Esta intendencia "va a hacer en los próximos meses es un censo en la zona de Boix y Merino para tratar de establecer o reformular las condiciones de la vivienda que fueron entregadas en su momento para verificar realmente si las personas que hoy habitan esa vivienda son quienes están en el lugar", según Rodríguez.

"También se va a rever lo que es la parte lumínica, lo que es la parte de la higiene en la zona, así como son las calles”, agregó. "La Policía no se va a retirar de la zona, está instalada allí y vamos a actuar como corresponde”, sentenció el subjefe de Montevideo.

Sindicato de la Guardia Republicana denunció ataques contra policías en Malvín Norte: efectivo fue atropellado y funcionaria recibió pedrada en la cabeza

image

El pasado lunes, el sindicato de la Guardia Republicana denunció "un grave atentado" contra policías en este barrio, cuando un efectivo de esta fuerza patrullaba la zona y fue embestido por un conductor que "lejos de detenerse a asistirlo, se dio a la fuga".

El funcionario presentó una "quebradura en una mano", mientras que una policía también resultó herida "tras recibir una pedrada en la cabeza". Ambos fueron llevados al Hospital Policial.

"La gravedad de este episodio no puede relativizarse. Se trata de un atentado contra funcionarios en servicio, y no es un hecho aislado. Este tipo de ataques se vienen repitiendo contra policías, generando un escenario cada vez más alarmante para quienes están en la primera línea de la seguridad pública", cuestionó el sindicato.