Un hombre en situación de calle se acostó a dormir en la rambla de Punta Gorda

Este martes en la mañana se registró en la Rambla de Montevideo, sobre la zona de Punta Gorda, un curioso incidente con un hombre en situación de calles.

Según se ve en un video del hecho al que tuvo acceso El Observador, el hombre, por razones que se desconocen, decidió tomar sus pertenencias y acostarse sobre la calle.

Producto de esto, varios vehículos que circulaban por la zona tuvieron que realizar maniobras para esquivarlo.

Video hombre tirado en la calle Cedido a El Observador El hombre se encontraba sin remera, con chancletas y estaba utilizando varias de sus pertenencias como almohada, situación que fue informada en primera instancia por El País.

El Observador se comunicó con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo para consultar la existencia de denuncias sobre el hecho, pero no obtuvo respuesta.