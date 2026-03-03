Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Miércoles:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

Un hombre en situación de calle se acostó a dormir en la rambla de Punta Gorda

El hombre se encontraba sin remera, con chancletas y estaba utilizando varias de sus pertenencias como almohada

3 de marzo 2026 - 14:27hs
Hombre en situación de calle
Cedido a El Observador

Este martes en la mañana se registró en la Rambla de Montevideo, sobre la zona de Punta Gorda, un curioso incidente con un hombre en situación de calles.

Según se ve en un video del hecho al que tuvo acceso El Observador, el hombre, por razones que se desconocen, decidió tomar sus pertenencias y acostarse sobre la calle.

Producto de esto, varios vehículos que circulaban por la zona tuvieron que realizar maniobras para esquivarlo.

Más noticias
me porte como un animal: las disculpas del hombre que mato a un perro de una punalada y quedo filmado
SU VERSIÓN

"Me porté como un animal": las disculpas del hombre que mató a un perro de una puñalada y quedó filmado

un hombre esta grave tras choque frontal en ruta 7: uno de los vehiculos invadio la senda contraria porque se cruzo un perro
CANELONES

Un hombre está grave tras choque frontal en Ruta 7: uno de los vehículos invadió la senda contraria porque se cruzó un perro

Video hombre tirado en la calle

El hombre se encontraba sin remera, con chancletas y estaba utilizando varias de sus pertenencias como almohada, situación que fue informada en primera instancia por El País.

El Observador se comunicó con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo para consultar la existencia de denuncias sobre el hecho, pero no obtuvo respuesta.

Temas:

hombre Punta Gorda video Rambla Sur

Seguí leyendo

Las más leídas

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama
PARLAMENTO

Astesiano, Javier García y el excomandante en jefe de la Armada: nueva lista de citaciones para la investigadora sobre las patrulleras oceánicas de Cardama

El presidente Yamandú Orsi. Archivo
ENCUESTA

"No tenemos buenas noticias para el presidente": la nueva encuesta de Cifra sobre la gestión de Yamandú Orsi

Atarazana y sede del apostadero naval español
CIUDAD

Al rescate de la Ciudad Vieja: cómo recuperar el barrio, cuatro edificios a restaurar y dos ejemplos a seguir

El discurso de Orsi ante la Asamblea General
PRIMER AÑO DE GOBIERNO

"Mi compromiso es la constancia, no los gestos grandilocuentes": el discurso de Orsi en la Asamblea General a un año de su gobierno

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos