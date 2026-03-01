Policía investiga el asesinato de un hombre de 30 años en el barrio Los Bulevares

Un hombre de 30 años fue asesinado en las primeras horas de este domingo en Montevideo, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.
El homicidio tuvo lugar sobre esta madrugada en Pasaje Reconquista y Grito de Asencio en el barrio Los Bulevares.
Hasta allí concurrió personal policial, quien encontró a la víctima tirada en el suelo sin signos vitales aparentes. Personal de emergencia médica se dirigió también hasta la escena y constató el fallecimiento del hombre.
En el lugar, los oficiales policiales entrevistaron a una mujer, quien había localizado en primera instancia el cuerpo de la víctima.
Según informó la Jefatura de Policía, el fallecido era poseedor de antecedentes penales.
Personal de Policía Científica ya estuvo en la escena y realizó allí los relevamientos correspondientes.
El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.