Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
algo de nubes
Lunes:
Mín  18°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Policía investiga el asesinato de un hombre de 30 años en el barrio Los Bulevares

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno

1 de marzo 2026 - 13:14hs
Homicidio en Montevideo

Homicidio en Montevideo

Foto: Gastón Britos / FocoUy

Un hombre de 30 años fue asesinado en las primeras horas de este domingo en Montevideo, informó la Jefatura de Policía departamental en un comunicado.

El homicidio tuvo lugar sobre esta madrugada en Pasaje Reconquista y Grito de Asencio en el barrio Los Bulevares.

Hasta allí concurrió personal policial, quien encontró a la víctima tirada en el suelo sin signos vitales aparentes. Personal de emergencia médica se dirigió también hasta la escena y constató el fallecimiento del hombre.

Más noticias
Archivo: centro del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa)
RECAPTURADO

Joven que cometió homicidio escapó del Inisa y fue recapturado por la Policía: hay otros dos que siguen prófugos

homicidio en la capuera de maldonado: un hombre de 68 anos fue asesinado a punaladas en el pecho
VIOLENCIA

Homicidio en La Capuera de Maldonado: un hombre de 68 años fue asesinado a puñaladas en el pecho

En el lugar, los oficiales policiales entrevistaron a una mujer, quien había localizado en primera instancia el cuerpo de la víctima.

Según informó la Jefatura de Policía, el fallecido era poseedor de antecedentes penales.

Personal de Policía Científica ya estuvo en la escena y realizó allí los relevamientos correspondientes.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Homicidios y la Fiscalía de Homicidios de 4º Turno.

Temas:

policía homicidio hombre Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Laura Alonsopérez entrevistada en Protagonistas de Del Sol 
PRIMERA DAMA

Laura Alonsopérez dijo que admira de su esposo la "diplomacia" y él le dedicó un mensaje: "Ha sido una escudera de lujo"

Ataque cercano al Burj Khalifa de Dubái
BURJ KHALIFA

Guerra en Medio Oriente: evacúan el Burj Khalifa en Dubái luego de los ataques de Irán

Alí Jamenei en 2003. Archivo
GUERRA EN IRÁN

Donald Trump asegura que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, murió en el ataque de este sábado

Archivo. Yamandú Orsi, presidente de la República
PRESIDENCIA

Un año de Yamandú Orsi presidente: victorias políticas, luces amarillas que se encienden y temas claves donde todavía no mostró sus cartas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos