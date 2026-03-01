Militares uruguayos en Medio Oriente se encuentran en "buenas condiciones", según Ejército Nacional

El Ejército Nacional emitió un comunicado este domingo a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente y aseguró que los militares uruguayos desplegados en la zona se encuentran en "buenas condiciones, cumpliendo con las medidas de seguridad correspondientes" .

"Desde el Comando General del Ejército se mantiene un monitoreo constante de la situación de nuestros integrantes y se mantendrá actualizada la información mediante las vías de comunicación de la Fuerza", informaron.

Uruguay mantiene militares desplegados en misiones sobre Altos del Golán (frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria), con 210 efectivos y 20 por retornar , y en la Península del Sinaí (Egipto) con 41 permanentes y 25 prontos a regresar .

El país tiene además a varios oficiales integrando Estados Mayores o como observadores en Israel, Siria y Líbano .

Actualmente Medio Oriente mantiene en un fuerte conflicto luego del reciente ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán que provocó la muerte del líder supremo del país, Ali Jamenei.

"Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sanguinarios. No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sofisticados sistemas de rastreo, y, en estrecha colaboración con Israel, ni él ni los demás líderes que fueron asesinados junto con él pudieron hacer nada", aseguró en las pasadas horas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ante la muerte de Jamenei, así como de otros altos cargos, desde el gobierno de Irán desplegaron ataques contra varios países.

La ofensiva del régimen de los ayatolá alcanzó a Abu Dabi, Qatar, Kuwait o Dubái. Llevaron adelante también un ataque con misiles en el centro de Israel, donde murieron al menos ocho personas.