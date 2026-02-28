Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Mundial 2026: la FIFA vigilará de cerca la situación de Irán y podría peligrar su participación

La FIFA seguirá de cerca los acontecimientos extradeportivos en los que está involucrado Irán y podría correr peligro su presencia en el Mundial 2026

28 de febrero 2026 - 12:25hs
Irán

La FIFA seguirá de cerca y con detenimiento la situación que atraviesa Irán, luego de que el país esté involucrado en ataques contra Estados Unidos e Israel, y podría correr peligro su participación en el Mundial 2026 que justamente, gran parte del torneo, se disputa en suelo estadounidense, según señaló el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom.

Este sábado Estados Unidos lanzó junto a Israel un ataque "de gran envergadura" contra Irán y este último país respondió con una ola de misiles contra Israel y contra bases estadounidenses en varios países de la región.

El presidente Donald Trump, a quien el presidente de la FIFA Gianni Infantino le entregó en diciembre el Premio de la Paz de la FIFA, anunció el inicio de los ataques con misiles contra Irán, calificando la misión de "importante operación de combate".

(L/R) US President Donald Trump looks on as he receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on
El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump

Irán se clasificó para el Mundial y tiene previsto jugar contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G, pero dado el contexto y en la situación en la que se encuentra el país en este momento, Mattias Grafstrom, dijo que la situación seguirá siendo monitoreada.

las nuevas reglas que aprobo este sabado la ifab, que incluyen al var y cuando comienzan a aplicarse en el futbol mundial
FÚTBOL

Las nuevas reglas que aprobó este sábado la IFAB, que incluyen al VAR y cuándo comienzan a aplicarse en el fútbol mundial

Christian Oliva
BRASIL

La buena noticia que recibió Christian Oliva tras dejar Nacional por su pase a Santos de Brasil

La advertencia del secretario general de la FIFA

"Leí las noticias (sobre Irán) esta mañana de la misma manera que usted", dijo Grafstrom en la Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff este sábado.

"Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo", agregó el secretario general y posteriormente sumó: "Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando".

"Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo", sentenció el directivo.

Históricamente, la FIFA intentó separar el deporte de la política, pero los antecedentes de exclusión de selecciones por conflictos bélicos, tal como ocurrió con Rusia en 2022, sugieren que el futuro de Irán en la Copa del Mundo podría verse afectado y dependerá de como avance en el día a día los conflictos con Estados Unidos e Israel.

Temas:

FIFA Mundial 2026 Estados Unidos Irán

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego Aguirre 
PEÑAROL

Diego Aguirre previo a Nacional vs Peñarol: "Sentimos que es algo pendiente ir a ganar de visitante en el Parque Central"

La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central
FÚTBOL URUGUAYO

La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central

Jérémy Mathieu se abraza con Luis Suárez en su pasaje por Barcelona
FÚTBOL

Ganó 10 títulos con Luis Suárez en Barcelona, tuvo depresión y su vida cambió al trabajar en una tienda deportiva: "Te vas hundiendo y no te das cuenta"

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos
FÚTBOL

Las firmas de los contratos de TV llegan a su final con incertidumbre, sin arreglo AUF-Tenfield; esperan suscribir el lunes todos los acuerdos

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos