Mundial 2026: la FIFA vigilará de cerca la situación de Irán y podría peligrar su participación

La FIFA seguirá de cerca y con detenimiento la situación que atraviesa Irán , luego de que el país esté involucrado en ataques contra Estados Unidos e Israel , y podría correr peligro su participación en el Mundial 2026 que justamente, gran parte del torneo, se disputa en suelo estadounidense, según señaló el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom .

Este sábado Estados Unidos lanzó junto a Israel un ataque "de gran envergadura" contra Irán y este último país respondió con una ola de misiles contra Israel y contra bases estadounidenses en varios países de la región.

El presidente Donald Trump , a quien el presidente de la FIFA Gianni Infantino le entregó en diciembre el Premio de la Paz de la FIFA , anunció el inicio de los ataques con misiles contra Irán, calificando la misión de "importante operación de combate".

Irán se clasificó para el Mundial y tiene previsto jugar contra Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en el Grupo G , pero dado el contexto y en la situación en la que se encuentra el país en este momento, Mattias Grafstrom, dijo que la situación seguirá siendo monitoreada.

La advertencia del secretario general de la FIFA

"Leí las noticias (sobre Irán) esta mañana de la misma manera que usted", dijo Grafstrom en la Asamblea General Anual de la International Football Association Board (IFAB) en Cardiff este sábado.

"Tuvimos una reunión hoy y es prematuro hacer comentarios en detalle, pero seguiremos de cerca los acontecimientos en torno a todos los temas en todo el mundo", agregó el secretario general y posteriormente sumó: "Tuvimos el sorteo final en Washington, en el que participaron todos los equipos, y nuestro enfoque está en un Mundial seguro con todos los equipos participando".

"Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo", sentenció el directivo.

Históricamente, la FIFA intentó separar el deporte de la política, pero los antecedentes de exclusión de selecciones por conflictos bélicos, tal como ocurrió con Rusia en 2022, sugieren que el futuro de Irán en la Copa del Mundo podría verse afectado y dependerá de como avance en el día a día los conflictos con Estados Unidos e Israel.