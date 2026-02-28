Juventud por Copa Libertadores, y los partidos Montevideo City Torque vs Defensor Sporting y Racing vs Boston River por Copa Sudamericana, ya tienen fecha

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores ante Guaraní

Juventud de Las Piedras consiguió el pasado jueves un nuevo y épico triunfo como visitante en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción del Paraguay, derrotando en la hora 2-1 a Guaraní (tras el 0-0 en el encuentro de ida) y se clasificó así a la fase 3 de la Copa Libertadores de América.

Allí se verá las caras con Independiente Medellín que nuevamente visitará Montevideo tras dejar por el camino a Liverpool.

Los pedrenses cambiarán una nueva vez de escenario como locales; en su primer partido jugaron en el Estadio Centenario, en el segundo en el Parque Viera, y ahora contra los colombianos, lo harán en el Gran Parque Central.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) fijó el encuentro de ida para el jueves 5 de marzo a la hora 21.30, en tanto que la vuelta será el jueves 12 en el Estadio Atanasio Girardot.

Si Juventud de Las Piedras logra superar en la fase a Independiente Medellín, jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso de no pasarla, igualmente jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El árbitro designado por Conmebol para el encuentro de este jueves en la ida, fue el peruano Augusto Menéndez.

Comienza la Copa Sudamericana con uruguayos

Una nueva edición de la Copa Sudamericana comenzará la semana que se inicia después de este domingo.

En ese contexto, cuatro clubes uruguayos se enfrentarán en un solo partido y los ganadores de las correspondientes llaves clasificarán a la fase de grupos, y los perdedores quedarán eliminados.

La Conmebol fijó para este martes 3 el encuentro entre Montevideo City Torque vs Defensor Sporting (vienen de ganar los celestes 1-0 por el Torneo Apertura este jueves pasado). Jugarán en el Estadio Centenario sobre la hora 19 con el arbitraje de Carlos Benítez de Paraguay.

La otra llave de clubes uruguayos enfrentará a Racing vs Boston River. El partido se disputará el jueves 5 en el Parque Viera a la hora 19 y el juez será el también paraguayo Juan Benítez.

En caso de que ese encuentro único termine igualado en ambas llaves, se definirá al ganador directamente en los penales.