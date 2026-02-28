Las duras críticas de la prensa argentina a su selección de básquetbol por la derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2027

Uruguay derrotó a Argentina de visitante por las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027

La selección uruguaya de básquetbol aplastó a Argentina este viernes a la noche 61-44 en Buenos Aires por el primer partido de esta ventana de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027 y los medios argentinos fueron muy duros con los albicelestes.

El equipo de Gerardo Jauri ha jugado tres partidos hasta ahora, y los ha ganado todos.

Su próximo encuentro será el lunes ante Cuba, que jugará como local en la Ciudad de Panamá.

Las críticas a Argentina

Tras el triunfo de Uruguay sobre Argentina por un marcador con 17 puntos de diferencia (y pudieron ser más incluso por cómo se dio el encuentro), los medios periodísticos argentinos no perdonaron el rendimiento de su selección.

"Argentina sufrió una durísima derrota de local ante Uruguay por las Eliminatorias del Mundial de básquet 2027", tituló TN y en la bajada indica que "el seleccionado de Pablo Prigioni cayó 61-44 frente a la Celeste en Buenos Aires en una noche muy floja en ataque y perdió el liderazgo de la Zona D".

En el comentario explica que "el equipo dirigido por Pablo Prigioni tuvo una noche errática en ofensiva y nunca logró meterse en ritmo que se ve reflejado en las estadísticas: 15/55 en tiros de campo (27%), un preocupante 4/29 en triples (13%) y 15 pérdidas que facilitaron el avance del conjunto visitante".

"Fue una noche en la que el seleccionado nacional no encontró respuestas colectivas, apenas Gonzalo Corbalán logró cerrar en doble dígito con 14 tantos. Uruguay, en cambio, mostró mayor solidez y eficacia para imponer condiciones desde el inicio", agrega.

El diario La Nación por su parte, tituló: "Argentina perdió contra Uruguay por 17 puntos en la Eliminatoria para el Mundial de básquetbol". Y en el comentario dice: "Una noche como esta, o muy parecida, dejó a la selección argentina afuera del Mundial de 2023. Es imposible no trazar paralelos con aquella derrota como local contra Venezuela en 2022 (58-71 y en el mismo estadio, el de Obras), en la primera rueda de aquella Eliminatoria. Porque éste fue uno de esos juegos que ponen al equipo de cara frente a la realidad. Y no hay explicación o excusa que pueda disimularlo. No es reproche: es que no hay más. Y si lo hay, está prohibido".

Y añade: "La verdad, por dura que sea, es que el básquetbol nacional está ante una generación de menor jerarquía y a la que le falta mucho desarrollo, comparada con las que tuvo en los últimos 30 años".

"Un equipo uruguayo sin grandes figuras, pero con oficio y determinación, le ganó por 61 a 44 y la dejó inmersa en dudas. Otra vez. El camino a Qatar 2027 será, así, tortuoso", indica.

En tanto, el diario Olé, expresa que "sin Facundo Campazzo ni Gabriel Deck -ambos en la tribuna y a la espera de sumarse mañana (este sábado)- Argentina mostró una versión apagada y fue superada con claridad".

"Argentina sufrió en ofensiva y cayó ante Uruguay", tituló TyC Sports.

En el comentario sostiene que "El equipo conducido por Pablo Prigioni no pudo hacer pie en el Templo del Rock (Obras Sanitarias) y terminó cayendo 61 a 44".

"La falta de juego colectivo, sumado a una escasa efectividad desde el perímetro fueron dos de las claves más importantes en esta caída de la Selección. Argentina abusó del pique en cada ofensiva, y mostró muy pocas variables confiables a la hora de anotar", agrega.

Y termina: "No pudo tampoco conectar ataques rápidos, con solo un punto de contragolpe, perdió la lucha rebotera (51 a 37) y tampoco sacó provecho de las visitas a la línea. En ese combo, la diferencia de 17 puntos en contra resulta negativa en la lucha por la clasificación al Mundial de Qatar 2027. En un repaso rápido, deberá pasar página muy rápido para cambiar la cara ante Panamá el próximo lunes".