La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central

Antel comunicó este viernes que emitirá la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, que comenzó este jueves y que el domingo tendrá el clásico Nacional vs Peñarol, a través de la señal VTV Fútbol de Antel TV.
“Esta solución aplicará hasta tanto estén culminadas las formalidades entre la AUF y la empresa Tenfield ”, indicó la empresa de telecomunicaciones. “A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales (sujeto a que Antel y Tenfield alcancen un acuerdo)”.
¿Quiénes pueden ver VTV Fútbol a través de Antel TV?
Antel también informó que podrán acceder a la señal todos los clientes que cuenten con servicios de Internet Hogar con un cargo mensual igual o mayor a $1.650 (IVA Incl.).
¿Cómo se activa?
El procedimiento es el siguiente, según la web de Antel:
- Ingresá en MiAntel web o MiAntel App
- Registrate o iniciá sesión con tu cuenta de Tu ID.
- Asociá el servicio que cuenta con el beneficio.
- Presioná sobre el botón “Activar VTV Fútbol” en el servicio correspondiente.
- Serás dirigido a Antel TV, donde deberás registrarte o ingresar con tu usuario.
- Ya tenés activado el beneficio para mirar el fútbol uruguayo donde quieras.
¿Cómo se puede ver VTV Fútbol a través de Antel TV?
Por Antel Box, smartphones, tablets, smart TV, notebook, PC y otros dispositivos compatibles con Antel TV.
Importante: Para visualizar el contenido se debe estar conectado a una red móvil o fija de Antel.
¿Se puede ver VTV Fútbol fuera de Uruguay?
Antel explicó que “el beneficio es exclusivo dentro del territorio uruguayo para clientes de Antel conectados a una red móvil o fija de Antel”.
“Los clientes en el exterior podrán contratar la suscripción a Antel Internacional a través de la cual podrán ver el Fútbol Uruguayo, Carnaval, Básquetbol y otros contenidos”, explicaron.
¿Cuál es el usuario de Antel TV que tiene VTV Fútbol Activo?
Se puede visualizar en MiAntel Web o Mi Antel App, en la descripción del plan que cuenta con el beneficio, dentro de “Suscripciones”.