La importante confirmación de Antel TV para el clásico Nacional vs Peñarol del domingo en el Gran Parque Central

Nacional y Peñarol se enfrentan el domingo por la cuarta fecha del Torneo Apertura

27 de febrero 2026 - 14:00hs
leandro umpiérrez nicolás lópez supercopa uruguaya nacional peñarol 20260201
Foto: Gastón Britos/ FocoUy

Antel comunicó este viernes que emitirá la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol uruguayo, que comenzó este jueves y que el domingo tendrá el clásico Nacional vs Peñarol, a través de la señal VTV Fútbol de Antel TV.

“Esta solución aplicará hasta tanto estén culminadas las formalidades entre la AUF y la empresa Tenfield ”, indicó la empresa de telecomunicaciones. “A partir de allí, se establecerán nuevas condiciones comerciales (sujeto a que Antel y Tenfield alcancen un acuerdo)”.

¿Quiénes pueden ver VTV Fútbol a través de Antel TV?

Antel también informó que podrán acceder a la señal todos los clientes que cuenten con servicios de Internet Hogar con un cargo mensual igual o mayor a $1.650 (IVA Incl.).

¿Cómo se activa?

El procedimiento es el siguiente, según la web de Antel:

Gastón Ramírez y Gonzalo Reyna
TORNEO APERTURA

Así se juega la cuarta fecha del Torneo Apertura, de jueves a lunes y con el clásico Nacional vs Peñarol como gran destacado

el clasico nacional vs penarol se jugara a estadio lleno en el gran parque central: los tricolores agotaron las entradas
TORNEO APERTURA

El clásico Nacional vs Peñarol se jugará a estadio lleno en el Gran Parque Central: los tricolores agotaron las entradas

  • Ingresá en MiAntel web o MiAntel App
  • Registrate o iniciá sesión con tu cuenta de Tu ID.
  • Asociá el servicio que cuenta con el beneficio.
  • Presioná sobre el botón “Activar VTV Fútbol” en el servicio correspondiente.
  • Serás dirigido a Antel TV, donde deberás registrarte o ingresar con tu usuario.
  • Ya tenés activado el beneficio para mirar el fútbol uruguayo donde quieras.

¿Cómo se puede ver VTV Fútbol a través de Antel TV?

Por Antel Box, smartphones, tablets, smart TV, notebook, PC y otros dispositivos compatibles con Antel TV.

Importante: Para visualizar el contenido se debe estar conectado a una red móvil o fija de Antel.

¿Se puede ver VTV Fútbol fuera de Uruguay?

Antel explicó que “el beneficio es exclusivo dentro del territorio uruguayo para clientes de Antel conectados a una red móvil o fija de Antel”.

“Los clientes en el exterior podrán contratar la suscripción a Antel Internacional a través de la cual podrán ver el Fútbol Uruguayo, Carnaval, Básquetbol y otros contenidos”, explicaron.

¿Cuál es el usuario de Antel TV que tiene VTV Fútbol Activo?

Se puede visualizar en MiAntel Web o Mi Antel App, en la descripción del plan que cuenta con el beneficio, dentro de “Suscripciones”.

Nacional Peñarol antel tv Tenfield AUF

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones
DERECHOS DE TV

La Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas en los contratos de la AUF por derechos de TV y le ordenó importantes limitaciones

Sebastián Sosa de Juventud celebra un gol en el partido de la Copa Libertadores entre Guaraní 
COPA LIBERTADORES

Los millones que ya ganó Juventud de Las Piedras y los que puede llegar a sumar en caso de seguir en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana

Cristian Olivera
RECLAMO

El TAS condenó a Rentistas a pagarle a Defensor Sporting una importante suma por el pase de Kike Olivera de 2020

