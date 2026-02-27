Sindicato de la UTU desocupó el Codicen: reclamaban desde la mañana que clases de Tecnología se dicten en duplas

Sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública ocupado por trabajadores de la UTU Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

La Asociación de Funcionarios de la UTU(Afutu) desocupó la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en la que se encontraban desde esta mañana. Los trabajadores estaban reclamando que la materia Tecnología se siga dictando en duplas, como ocurría los años anteriores.

La materia es una de Ciclo Básico de la UTU y los docentes pensaron que no había ninguna diferencia con respecto a los años pasados. Pero cuando fueron a tomar las horas de clase se encontraron que en Montevideo, Canelones y San José "había solo un docente" para dar la asignatura.

Por el momento, los profesores de estos departamentos no han elegido sus horas, por lo que en estos lugares empezarán sin docentes de la materia.

"Llegamos a febrero y volvimos a tomar el acto de tomar horas. Otra vez había un solo docente", contó Eduardo Jaume, uno de los profesores que estuvo presente en la ocupación. "Eso significa que el 50% de nuestros trabajadores se queda sin empleo", agregó el educador en diálogo con Telemundo de Canal 12.

La presidenta del sindicato de UTU, Ana Borges, afirmó que tienen una respuesta de las autoridades de la ANEP. "Oficialmente tenemos una reunión bipartita entre el presidente de Codicen (Daniel Caggiani), autoridades de UTU y en conjunto con Afutu", dijo en diálogo con El Observador. La reunión está programada para "el correr de la próxima semana", según la dirigente sindical. Por otra parte, Borges dijo que los trabajadores que ocupaban estaban "esperando que se presente el presidente del Codicen". "Los compañeros no han decidido sus horas, es entendible el desamparo", sentenció la presidenta de Afutu.