Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / OCUPACIÓN

Sindicato de la UTU desocupó el Codicen: reclamaban desde la mañana que clases de Tecnología se dicten en duplas

La materia se daba en duplas, pero este año se redujo a un docente y desde Afutu afirmaron que esto "significa que el 50% de trabajadores se queda sin empleo"

27 de febrero 2026 - 15:03hs
Sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública ocupado por trabajadores de la UTU

Sede del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública ocupado por trabajadores de la UTU

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

La Asociación de Funcionarios de la UTU(Afutu) desocupó la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en la que se encontraban desde esta mañana. Los trabajadores estaban reclamando que la materia Tecnología se siga dictando en duplas, como ocurría los años anteriores.

La materia es una de Ciclo Básico de la UTU y los docentes pensaron que no había ninguna diferencia con respecto a los años pasados. Pero cuando fueron a tomar las horas de clase se encontraron que en Montevideo, Canelones y San José "había solo un docente" para dar la asignatura.

Por el momento, los profesores de estos departamentos no han elegido sus horas, por lo que en estos lugares empezarán sin docentes de la materia.

Más noticias
utu detallo como inscribirse en sus carreras terciarias 2026: fechas, opciones y todo lo que tenes que saber
EDUCACIÓN

UTU detalló cómo inscribirse en sus carreras terciarias 2026: fechas, opciones y todo lo que tenés que saber

anep establecio fechas de clases en escuelas, liceos y utu: todo lo que tenes que saber del calendario 2026
EDUCACIÓN

ANEP estableció fechas de clases en escuelas, liceos y UTU: todo lo que tenés que saber del calendario 2026

"Llegamos a febrero y volvimos a tomar el acto de tomar horas. Otra vez había un solo docente", contó Eduardo Jaume, uno de los profesores que estuvo presente en la ocupación. "Eso significa que el 50% de nuestros trabajadores se queda sin empleo", agregó el educador en diálogo con Telemundo de Canal 12.

La presidenta del sindicato de UTU, Ana Borges, afirmó que tienen una respuesta de las autoridades de la ANEP. "Oficialmente tenemos una reunión bipartita entre el presidente de Codicen (Daniel Caggiani), autoridades de UTU y en conjunto con Afutu", dijo en diálogo con El Observador.

La reunión está programada para "el correr de la próxima semana", según la dirigente sindical. Por otra parte, Borges dijo que los trabajadores que ocupaban estaban "esperando que se presente el presidente del Codicen".

"Los compañeros no han decidido sus horas, es entendible el desamparo", sentenció la presidenta de Afutu.

Temas:

UTU Codicen tecnología sindicato ANEP afutu

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Salgado, expresidente de Cutcsa
CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

El ROU Huracán ingresado en el dique
ARMADA NACIONAL

Ministerio de Defensa niega información sobre accidente de patrullera de la Armada a diputado blanco

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas
INMUEBLES

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos