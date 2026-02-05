UTU detalló cómo inscribirse en sus carreras terciarias 2026: fechas, opciones y todo lo que tenés que saber

La UTU (Universidad del Trabajo del Uruguay) abrió el segundo período de preinscripciones para carreras terciarias 2026 en todo el país. Si estás interesado en comenzar una carrera terciaria este año, aquí te explicamos cómo funciona el proceso de inscripción, los requisitos y las opciones disponibles.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 13 de febrero de 2026, con un período extraordinario del 23 al 25 de febrero. Es importante recordar que las inscripciones solo se podrán realizar de manera online . El sistema permite a los aspirantes postularse a hasta tres opciones de carrera .

Para completar la preinscripción, deberás adjuntar dos documentos clave :

Además, se permitirá la preinscripción con hasta dos asignaturas previas . Sin embargo, hay algunas carreras que permiten hasta tres asignaturas previas, las cuales deben ser aprobadas durante el año lectivo 2026.

Escolaridad , que debe estar debidamente acreditada. Si has cursado estudios en el exterior, es necesario que la escolaridad esté habilitada por la Oficina de Reválidas de UTU , lo cual puedes gestionar a través del correo electrónico: [email protected] .

¿Qué carreras terciarias están disponibles?

UTU ofrece una amplia gama de carreras terciarias gratuitas distribuidas por todo el país. Las opciones varían según el departamento, y algunos de los cursos más demandados incluyen:

En Artigas : Comunicación Social, Congresos y Eventos, Diseño Gráfico, Marketing, Redes y Software, Sistemas Agropecuarios Familiares.

En Canelones : Biotecnología.

En Cerro Largo : Comunicación Social, Diseño Gráfico, Logística, Marketing, Redes y Software.

En Durazno : Automatización, Diseño Gráfico, Mantenimiento Electromecánico Industrial, Redes y Software.

En Paysandú : Biotecnología, Comercio Exterior, Marketing, Rematador, Secretariado Bilingüe.

En Salto : Comunicación Social, Marketing, Operador Inmobiliario, Producciones Vegetales Intensivas.

En Tacuarembó: Biotecnología.

Cada departamento cuenta con carreras específicas que pueden tener diferentes cantidades de cupos disponibles. Para consultar los cursos con disponibilidad, se ha habilitado un mapa interactivo en el portal de UTU, donde podrás ver en tiempo real las opciones disponibles.

¿Cómo consultar y obtener más información?

Si tenés dudas o necesitás asistencia adicional, podés realizar consultas a través del correo electrónico [email protected]. También es posible acceder al mapa interactivo con la disponibilidad de cupos directamente en el portal web de UTU en el siguiente enlace: Mapa de Carreras Terciarias.

Además, puedes obtener información detallada sobre todas las carreras terciarias disponibles a través de:

El portal web de UTU: utu.edu.uy/estudia.

Llamando al 0800 8155 .

Enviando un mensaje de WhatsApp al 092 719 183 .

Escribiendo a [email protected].

¿Quiénes pueden postularse?

Cualquier persona interesada en cursar una carrera terciaria dentro de las opciones ofrecidas por UTU puede inscribirse, siempre que cumpla con los requisitos establecidos. Las carreras son gratuitas y están dirigidas tanto a estudiantes que terminan la educación secundaria como a quienes desean continuar su formación en áreas técnicas y profesionales.