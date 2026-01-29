ANEP estableció fechas de clases en escuelas, liceos y UTU: todo lo que tenés que saber del calendario 2026

El cierre del año lectivo varía entre el 18 de noviembre y el 18 de diciembre, según el subsistema.

UTU también comienza entre el 2 y el 4 de marzo, según modalidad y plan de estudios.

Secundaria inicia entre el 2 y el 3 de marzo, según el grado y el plan educativo.

Las vacaciones de invierno serán del 29 de junio al 3 de julio; el receso de primavera, del 21 al 25 de setiembre.

Las clases en Educación Inicial y Primaria comenzarán el lunes 2 de marzo de 2026.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El calendario abarca Educación Inicial y Primaria, Secundaria y Técnico Profesional (UTU). Fue aprobado por el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en diciembre de 2025.

Mujer murió ahogada en la piscina de su casa de La Paloma

Imputaron al joven que atropelló y mató a un peatón en la rambla de Punta del Este: 120 días de prisión domiciliaria nocturna mientras continúa la investigación

Los alumnos de estos niveles comenzarán las clases el lunes 2 de marzo. El cierre del año lectivo está previsto para el viernes 18 de diciembre.

¿Qué días están previstos para los recesos escolares?

Las vacaciones de invierno serán del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio. El receso de primavera será del 21 al 25 de setiembre, sumando dos días más que en años anteriores.

¿Cómo es el inicio del año para Secundaria?

Los estudiantes de 7º grado de la Educación Básica Integrada (EBI) del plan 2023 comienzan el lunes 2 de marzo. Los de 8º y 9º grado del mismo plan lo harán el martes 3. Los estudiantes de planes anteriores (2009, 2012, 2013, 2016) también comienzan el 2 de marzo, lo mismo que quienes cursan Educación Media Superior.

¿Y cómo termina el año para Secundaria?

Los alumnos de EBI y Educación Media Superior finalizarán su año lectivo el viernes 27 de noviembre.

¿Cuál es la planificación para UTU?

Los alumnos de varios planes de Formación Profesional Básica (FPB), Educación Básica Integrada (EBI), Educación Media Básica Tecnológica (EMBT) y Educación Media Superior (EMS) comienzan entre el 2 y el 4 de marzo, según el plan y el año que cursen.

El 2 de marzo inician los alumnos de primer año de los planes 2021 FPB, 2025 FPB, 2010 Rumbo, 2023 EBI y 2025 EMBT. También comienzan ese día los de primer año de EMS.

El 3 de marzo inician los de 8º y 9º del plan 2023 EBI, el 3º módulo del plan 2021 FPB y el 2º año de EMS.

El 4 de marzo comienzan los estudiantes de 3º año de EMS.

¿Cuándo terminan las clases en UTU?

El cierre varía según el plan y el nivel.

El 20 de noviembre termina para los estudiantes de plan 2023 EBI y plan 2025 FPB de Educación Media Básica.

El 27 de noviembre finalizan los cursos del plan 2023 EBI, plan 2025 EMBT, plan 2010 Rumbo y todos los cursos de Educación Media Superior.

Cómo sigue

El calendario aprobado establece las fechas clave del ciclo lectivo 2026, lo que permite a centros educativos, docentes, estudiantes y familias organizar con anticipación el año académico. Con un inicio escalonado en los diferentes niveles y una planificación detallada por plan y modalidad, se busca dar continuidad a las transformaciones educativas implementadas en años anteriores. El siguiente paso será el monitoreo de la ejecución de este cronograma por parte de las autoridades de la ANEP, y posibles ajustes si surgen imprevistos en el transcurso del año escolar.