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Orsi habló con el presidente de Bolivia sobre la detención de Marset: "Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos"

"Tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían que no permitieron la captura inmediata", señaló el mandatario

13 de marzo 2026 - 12:09hs
Yamandú Orsi y Jorge Díaz en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva el 13 de febrero de 2026 para anunciar la rescisión del contrato con Cardama
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

En el marco de su visita oficial al departamento de Florida por la reinauguración del Frigorífico con nombre homónimo, el mandatario aseguró: "Acabo de cortar de hablar con el presidente (Rodrigo) Paz, con quien estuvimos hablando del tema, y hoy nos despertamos con esta noticia".

"Tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían que no permitieron la captura inmediata, pero por lo que me dijo él se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación", sostuvo Orsi.

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En la misma línea, dijo que "existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los distintos países".

Consultado respecto a qué medidas se tomarán desde Uruguay, el mandatario recordó que esta tarde el ministro del Interior, Carlos Negro, brindará una conferencia de prensa en la que se conocerán detalles y "de ahí surgirán las medidas o las decisiones que vinculen a Marset".

"No nos olvidemos que el requerimiento más fuerte estaba de Paraguay, también de Estados Unidos y de Bolivia, por supuesto", agregó.

Además, distinguió que "cuando la coordinación es real y se articula entre las inteligencias de los países, los Ministerios del Interior y las Fiscalías, cuando hay una puntería común (...) es difícil que le erráramos".

En ese sentido, recordó un almuerzo con jefes de gobierno de la región y dijo que "el crimen organizado y el narcotráfico aparece en el primer lugar en todos los países, en los que están más complicados y los que estamos empezando a vivir con más crudeza el impacto".

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