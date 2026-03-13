Orsi habló con el presidente de Bolivia sobre la detención de Marset: "Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos"

El presidente de la República, Yamandú Orsi , habló este viernes con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sobre la detención del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra

En el marco de su visita oficial al departamento de Florida por la reinauguración del Frigorífico con nombre homónimo, el mandatario aseguró: " Acabo de cortar de hablar con el presidente (Rodrigo) Paz , con quien estuvimos hablando del tema, y hoy nos despertamos con esta noticia".

" Tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían que no permitieron la captura inmediata , pero por lo que me dijo él se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación", sostuvo Orsi.

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En la misma línea, dijo que " existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organismos y los responsables de la seguridad de los distintos países ".

Consultado respecto a qué medidas se tomarán desde Uruguay, el mandatario recordó que esta tarde el ministro del Interior, Carlos Negro, brindará una conferencia de prensa en la que se conocerán detalles y "de ahí surgirán las medidas o las decisiones que vinculen a Marset".

"No nos olvidemos que el requerimiento más fuerte estaba de Paraguay, también de Estados Unidos y de Bolivia, por supuesto", agregó.

Además, distinguió que "cuando la coordinación es real y se articula entre las inteligencias de los países, los Ministerios del Interior y las Fiscalías, cuando hay una puntería común (...) es difícil que le erráramos".

En ese sentido, recordó un almuerzo con jefes de gobierno de la región y dijo que "el crimen organizado y el narcotráfico aparece en el primer lugar en todos los países, en los que están más complicados y los que estamos empezando a vivir con más crudeza el impacto".