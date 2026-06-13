Mundial 2026: qué necesita Paraguay para clasificar a los 16avos de final

La selección de Paraguay complicó sus aspiraciones en el Mundial 2026 luego de caer por 4-1 ante Estados Unidos en su debut en el Grupo D . La derrota dejó a la Albirroja sin puntos y obligada a sumar en las dos fechas restantes para mantener intactas sus opciones de avanzar a los 16avos de final.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro volvió a una Copa del Mundo después de 16 años de ausencia, pero su estreno estuvo lejos de lo esperado. El conjunto anfitrión fue ampliamente superior y aprovechó los errores defensivos de los sudamericanos para quedarse con una victoria contundente.

"Nos superaron en todo, en el plano táctico, en el técnico y también en el físico", reconoció Alfaro en la conferencia de prensa posterior al partido disputado disputado el viernes en Los Ángeles .

Con el nuevo formato de la Copa del Mundo , las 48 selecciones están distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos. Clasifican a los 16avos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros. Esto permite que incluso equipos que no terminan entre los dos primeros mantengan opciones de avanzar.

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Estados Unidos 4-1 Paraguay por el Mundial 2026: el equipo de Alfaro sufrió una dura derrota en el debut

En ese contexto, Paraguay aún depende de sí mismo. La primera obligación es sumar puntos en su próximo compromiso ante Turquía. Una nueva derrota dejaría a la Albirroja en una situación muy comprometida y dependería de múltiples combinaciones de resultados y de la diferencia de gol.

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Por el contrario, una victoria frente al conjunto turco le permitiría llegar con posibilidades concretas a la última fecha ante Australia. Incluso un empate mantendría las esperanzas de clasificación, aunque con un margen de error mucho menor y pendiente de lo que ocurra en el resto del grupo.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro tras la caída histórica de Paraguay ante Estados Unidos?

Luego de la caída ante Estados Unidos, Gustavo Alfaro reconoció que la selección de Paraguay "fue superada" y calificó el partido como una "lección muy dolorosa".

"Sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados, y hubo un montón de detalles que tenemos que corregir", lamentó el entrenador argentino.

Gustavo Alfaro en conferencia de prensa SportsCenter (@SC_ESPN)

En conferencia de prensa, el técnico también se refirió al momento en que llegaron los goles estadounidenses, al considerar que se produjeron en instantes determinantes del encuentro. "Lástima el autogol en el arranque del partido, porque habíamos comenzado bien", declaró en referencia al tanto de Damián Bobadilla que abrió el marcador en el minuto 7.

La Albirroja enfrentará a Turquía el 19 de junio y cerrará la fase de grupos ante Australia el jueves 25. Ambos compromisos se presentan como verdaderas finales para un seleccionado que busca superar la primera ronda y prolongar su participación en la máxima cita del fútbol internacional.