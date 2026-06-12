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Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026: el anfitrión golea con autoridad a los de Alfaro

Estados Unidos y Paraguay abren la acción del grupo D del Mundial 2026 y se enfrentarán en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles

12 de junio 2026 - 23:14hs
Christian Pulisic
EFE

EN VIVO

Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en el marco de la primera jornada correspondiente al grupo D del Mundial 2026, donde habrá una ceremonia de inauguración debido al debut del elenco Norteamericano que es uno de los anfitriones del torneo. El partido se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 22:00 horas.

Seguí la previa, las estadísticas y en vivo el partido:

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Estados Unidos vs Paraguay en vivo

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La tabla de posiciones del grupo D del Mundial 2026

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