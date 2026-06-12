Estados Unidos y Paraguay se enfrentan en el marco de la primera jornada correspondiente al grupo D del Mundial 2026, donde habrá una ceremonia de inauguración debido al debut del elenco Norteamericano que es uno de los anfitriones del torneo. El partido se jugará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 22:00 horas.
Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por el Mundial 2026: el anfitrión golea con autoridad a los de Alfaro
Estados Unidos y Paraguay abren la acción del grupo D del Mundial 2026 y se enfrentarán en el estadio SoFi Stadium de Los Ángeles