Estados Unidos vs Paraguay juegan este viernes en el Mundial 2026 y su primer partido fue en el Gran Parque Central de Nacional con el primer hat trick de la historia en la Copa del Mundo de 1930

Estados Unidos, uno de los tres anfitriones del Mundial 2026 se estrena en este torneo en la noche de este viernes ante Paraguay en uno de los partidos que más promete del grupo.

Los guaraníes hace cuatro Copas del Mundo que no disputan un torneo de estas características, por lo que existe gran expectativa de lo que pueda hacer el técnico Gustavo Alfaro.

El debut de Paraguay en la historia de los Mundiales se dio en la Copa del Mundo de 1930.

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Fue justamente ante Estados Unidos que ya había debutado días antes contra Bélgica, superándolo 3-0 en el Gran Parque Central de Nacional. Ese mismo día y a la misma hora, se enfrentaron Francia ante México en la cancha de Peñarol en el Estadio Pocitos y allí se dio el primer tanto en la historia de los Mundiales cuando Lucien Laurent batió al arquero mexicano.

El partido entre Paraguay y Estados Unidos se disputó en el Gran Parque Central y fue el primero de los guaraníes en su larga historia mundialista. Fue el 17 de julio de 1930, un día antes de que se estrenara Uruguay en el torneo y también se estrenara el Estadio Centenario.

Aquella vez, ante solo 800 espectadores, los estadounidenses golearon 3-0 a los paraguayos. Se dio el primer hat trick en la historia de los Mundiales a través de tres tantos de Bert Patenaude, y clasificaron a las semifinales en las que luego perderían 6-1 contra Argentina en el templo del fútbol mundial.