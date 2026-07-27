Lo que dijo Ricardo Vairo sobre el interés de Nacional por Rubén Botta y Kike Olivera y la revancha ante Tigre en la que espera "ligar un poco" y "cambiar la pisada"

El presidente de Nacional , Ricardo Vairo , analizó la previa del partido ante Tigre de este martes por la revancha de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana , luego del 3-0 recibido en el Gran Parque Central, y repasó cómo sigue el período de pases.

Los tricolores visitarán al club argentino este martes a las 19:00 en Victoria, donde tendrán que remontar para seguir en carrera en el plano internacional.

Vairo calificó como “un resultado inesperado” el 3-0 de la ida . “Pero ahora hay que mirar para delante, estar tranquilos, confiar en el trabajo que se está haciendo. Por supuesto que es muy difícil pero depende de como se dé el partido para ver si se puede sacar un resultado y clasificar, o por lo menos tener un buen papel y poder ganar el partido”, señaló en una rueda de prensa con emisoras radiales en el Puerto de Montevideo antes del viaje de la delegación.

El titular de los albos destacó que “en general el plantel está muy bien, trabajando bien, hay buen ánimo”.

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“La situación real es que en la cancha no se están dando los resultados, siempre si empezamos bien y erramos un par de goles, nos atacan y nos hacen un gol. O nos expulsan un jugador”, comentó. “Creo que necesitamos un partido como el que de repente se pueda dar mañana, en el que se nos pueda dar ligar un poco también, cosa que no está pasando, y poder generar esa confianza y estado de ánimo que es muy importante y cada vez lo vemos más en el fútbol”.

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

Vairo destacó que el objetivo de ser campeón de la Liga AUF Uruguaya sigue vigente. “Estamos esperando empezar a cambiar la pisada y empezar a tener resultados que nos den confianza. Estamos convencidos que el principal objetivo del año, que es el bicampeonato, todavía es lograble, ganando el Clausura se tendría una semifinal con Racing y después la final”, sostuvo.

“Tenemos que encarar este partido y contra Progreso para poder revertir esta situación que no esperábamos cuando comenzábamos la segunda mitad del año, y de ahí para adelante encarar el Clausura con toda la fuerza”, agregó.

Vairo consideró que “el fútbol está cada vez más competitivo” al ser consultado por los momentos de Boca Juniors y River Plate, que perdieron este fin de semana en Argentina.

Ruben Botta y Kike Olivera

Vairo señaló que Nacional sigue en el período de pases a la espera de sumar “el 10 y el 11” para el equipo.

En ese sentido, le preguntaron por el argentino Ruben Botta, enganche de 36 años que quedó libre en Defensa y Justicia, quien este lunes sonó como el posible 10 que busca el tricolor, que sigue en tratativas por Kike Olivera.

Rubén Botta

“No hablo de jugadores hasta que no están cerrados, pero sí es de público conocimiento Nacional está en la búsqueda de un armador y un puntero izquierdo, y los nombres que han salido los tienen por ahí”, dijo Vairo.

“Como todo, se está negociando, porque para Nacional es muy difícil, porque no es encontrar el jugador y poner la plata, sino que hay que ser muy estratégico en las negociaciones, que el jugador se adecue a las necesidades del club y a las necesidades económico financiaras también. Eso lo hace más complicado, que demore un poco más, pero confiamos en que vamos a ocupar esos puestos”, sostuvo.

Nicolás Blandi y Rubén Botta AFP

Botta quedó libre en Defensa y Justicia, club al que llegó este año luego de pasar por Talleres de Córdoba en las pasadas dos temporadas y en Colón en 2023.

Su carrera comenzó en Tigre en la temporada 2008/09 y tras cinco años se fue a Italia, donde lo fichó Inter de Milan para luego pasar a Chievo. Desde 2015 a 2017 jugó en Pachuca de México, regresó luego a Argentina para jugar en San Lorenzo y Defensa y Justicia, para regresar a Italia y defender a Sambenedette y Bari, antes de su última vuelta a su país.