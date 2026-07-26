¿Quién es Antony Alonso, el uruguayo que se formó en Argentina, que en 2025 le hizo un gol a River Plate y que hoy marcó contra Boca Juniors?

Boca Juniors protagonizó un papelón en su visita al humilde Deportivo Riestra, que lo goleó por 3-0 en uno de los partidos jugados el domingo por la primera fecha del Torneo Clausura de la primera división del fútbol argentino. El uruguayo Antony Alonso marcó uno de los tantos de la victoria.

Riestra no necesitó tener la pelota, pero le alcanzó con mostrar un poco de profundidad para anotar en su primera llegada, cuando Braian Sánchez (6') anotó de cabeza por el centro del área ante la pasividad de la zaga auriazul.

El segundo local provino tras otro grueso error del fondo xeneize, en un tiro de esquina en el que Riestra cabeceó tres veces dentro del área, hasta que Alonso (22') superó la débil resistencia del golero colombiano Álvaro Montero.

El tercer tanto local también tomó mal parado a Boca, porque de un tiro de esquina para los visitantes llegó un rechazo y Alexander Díaz (38') tomó el balón a la salida de área y comandó un contraataque sin que lo pudieran frenar ninguno de sus rivales para definir por arriba de Montero.

¡LA PELOTA PARADA DEL MALEVO! Céliz, Quintana y Alonso ganaron por arriba en el área para que llegue el 2-0 de Riestra ante Boca. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tNv54Jejnk

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El jueves, la Sudamericana

El Malevo, como es conocido Riestra, está obligado a sumar puntos porque está entre los últimos en la tabla anual, con apenas un partido ganado en el Torneo Apertura, y corre peligro de caer a segunda división.

El DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, dispuso una formación alternativa, ya que reservó a varios titulares para el encuentro revancha del jueves próximo contra el chileno O'Higgins, por los playoffs de ingreso a los octavos de final de la Copa Sudamericana, que se disputará en Rancagua.

En el segundo tiempo Arruabarrena hizo ingresar al colombiano Sebastián Villa, al paraguayo Ángel Romero y al delantero uruguayo Miguel Merentiel, pero poco cambió en un Boca que tuvo el 80% de la posesión, pero nunca logró inquietar al arquero Ignacio Arce, mientras que Riestra convirtió tres goles en sus cuatro remates al arco.

Antony Alonso, verdugo de Boca Juniors y de River Plate

Antony Daniel Alonso Espinoza nació en Montevideo y tiene 28 años, sin embargo, nunca jugó en el fútbol uruguayo.

Con 9 años, su familia se instaló en Buenos Aires, en el barrio Raffo, comenzó a jugar en el club 25 de Mayo y con 19 años, cuando jugaba con sus amigos torneos de barrio por plata, lo invitaron a sumarse en 2017 a la Cuarta de Atlas, aquel equipo que entre 2006 y 2017 protagonizó una especie de reality futbolero que transmitía Fox Sports bajo el nombre Atlas, la Otra Pasión.

Antes hizo changas con su padre como albañil.

Espigado, de 1,90 metros y un carácter peleador, Alonso se destacó con 22 goles en 32 partidos en su primera temporada en la Serie D del fútbol argentino.

En 2019 saltó de categoría para jugar en Justo José Urquiza donde hizo 11 goles en 39 encuentros clasificando con el equipo a la Copa Argentina.

Independiente se interesó por él pero finalmente pasó a jugar a Temperley, donde tuvo un fugaz pasaje, para luego buscar suerte en el ascenso de Paraguay en Guaireña FC.

Al retornar a JJ Urquiza volvió a levantar vuelo y a mediados de 2024 lo contrató Deportivo Riestra, un equipo que esa temporada logró jugar por primera vez en el círculo de privilegio argentino.

“Amo este país y soy un agradecido de todo lo que me dio, pero mi deseo futbolístico es algún día jugar en la selección uruguaya”, le dijo a La Nación en octubre de 2025, luego de marcarle un gol de cabeza a River Plate, de Marcelo Gallardo, en el Monumental.

ARRIBA EL MALEVO EN EL MÁS MONUMENTAL: Alonso puso el 1-0 de Riestra ante River.



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En el Malevo, Alonso lleva marcados 12 goles en 70 partidos. Uno a Boca, este domingo, uno a River, uno a San Lorenzo y otro a Huracán. Goles que lo dejan marcado en la historia de un equipo humilde donde se supo ganar su lugar en el fútbol argentino.