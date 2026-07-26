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Fernando Muslera recordó en su retorno a Estudiantes el Mundial 2026 que hizo con Uruguay y dijo que "hasta diciembre" seguirá "seguro" en el Pincharrata

Mirá lo que dijo Fernando Muslera tras reaparecer en el arco de Estudiantes este domingo con derrota 2-0 contra Independiente

26 de julio de 2026 20:34 hs
Fernando Muslera&nbsp;

Fernando Muslera 

Fernando Muslera tuvo un particular retorno a la actividad con Estudiantes luego de lo que fue su pésimo Mundial 2026 con la selección uruguaya de fútbol.

Sin embargo, en el segundo período tomó dos goles, uno del ex Peñarol Gabriel Ávalos y otro de Santiago Montiel.

En ese segundo gol, Muslera no llegó a interceptar un tiro libre que le jugó hacia el área el defensor Rogelio Funes Mori, quien fue el gran culpable del segundo gol.

Fernando Muslera volvió a entrenar en Estudiantes de La Plata tras su Mundial 2026 con la selección uruguaya, y el Cacique Medina lo recibió de forma especial

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Sin embargo, algunos medios argentinos sindicaron a Muslera como responsable, en parte, del blooper con el que se cerró el partido.

Después del partido, Muslera fue consultado sobre su actuación en el Mundial 2026 tuvo falló en los cuatro goles que tomó Uruguay en fase de grupos: "Como dije en su momento, la verdad que me dolió. Nunca pensé que este deporte me iba a hacer sufrir tantísimo. Nunca lo imaginé. Pero bueno, es fútbol y era mi último Mundial. Es fútbol y yo sé cómo tengo que aceptar las cosas, hasta dónde aceptar las cosas y cómo revertirlas. Así que ahora quiero dar todo en Estudiantes hasta el final".

Fue tan malo su rendimiento que en el entretiempo del partido ante España, Muslera le pidió al entrenador Marcelo Bielsa el cambio y su lugar fue ocupado por Sergio Rochet.

Sobre la derrota ante Independiente dijo: "Con el pasar de los días se va a decir que Independiente jugó mejor que Estudiantes y no es así, fue una pelota quieta que a veces en este tipo de partidos hace la diferencia y hoy lo hizo, y un error nuestro", dijo colectivizando un error que claramente fue de Funes Mori.

"Tenemos que enfocarnos partido a partido y de las finales que tenemos la Copa que es muy importante para nosotros", agregó.

Consultado si "hay Muslera para rato", el golero uruguayo respondió: "Hasta diciembre seguro" ya que su contrato con el Pincharrata vence el 31 de diciembre.

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