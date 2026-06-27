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Mundial 2026 | Qué dijo Fernando Muslera tras el error en el gol de España: "Pido disculpas a todo el pueblo uruguayo"

El arquero de la Celeste reconoció el impacto emocional de la eliminación y admitió que nunca imaginó atravesar una situación similar.

27 de junio de 2026 10:47 hs
Error de Fernando Muslera

Error de Fernando Muslera

El arquero de la Selección uruguaya, Fernando Muslera, habló luego de la derrota por 1-0 frente a España, un resultado que dejó a la Celeste sin chances de avanzar a los dieciseisavos de final. Visiblemente afectado, el deportista de 40 años hizo una fuerte autocrítica por su actuación y por el error que derivó en el único gol del encuentro.

"Nunca fui de esconderme. Siempre di la cara. Hoy me toca, con la preparación que tuve, no haber tenido un buen Mundial. Les pedí disculpas a mis compañeros y le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo, aunque no alcance con eso", lamentó en diálogo con DSPORTS.

Muslera también reconoció el impacto emocional de la eliminación y admitió que nunca imaginó atravesar una situación similar. "Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte", continuó.

Fernando Muslera en DSPORTS Uruguay

Muslera no regresó para disputar el segundo tiempo del partido ante España y fue reemplazado por Sergio Rochet. Tras el encuentro, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, explicó que el propio futbolista decidió dejar su lugar luego del error cometido en la primera etapa.

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"Muslera tomó la decisión de salir", señaló el técnico argentino, quien también asumió la responsabilidad por la eliminación de Uruguay y evitó cargar las culpas sobre un solo jugador.

Marcelo Bielsa sobre la salida de Valverde y Muslera

El error de Muslera se produjo a los 42 minutos, cuando no logró contener un remate de Álex Baena que terminó convirtiéndose en el único gol del partido.

El error de Fernando Muslera que determin&oacute; la eliminaci&oacute;n de Uruguay

El error de Fernando Muslera que determinó la eliminación de Uruguay

La derrota decretó la eliminación de la Celeste en la fase de grupos y puso fin a la participación del equipo dirigido por Bielsa en el Mundial 2026.

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