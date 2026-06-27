El último acto de Marcelo Bielsa: "Muslera pidió el cambio", "deberíamos haber conseguido 7 puntos y en tres años, no le dejé nada al fútbol uruguayo"

El director técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se despidió de la celeste con una derrota ante España 1-0 en el Mundial 2026 y la eliminación del mismo, y brindó posteriormente una conferencia de prensa en la que aclaró algunos puntos.

Bielsa le dice adiós a la selección uruguaya porque terminó su contrato, uno de los más onerosos del continente.

Un baño de realidad de un espejismo que terminó en frustración, con otra eliminación de Uruguay en fase de grupos de un Mundial y que quedará en la historia porque clasificó Cabo Verde

La última gran locura de Marcelo Bielsa en su despedida de la selección uruguaya que recorre el mundo: se molestó en cancha con los periodistas en la nota final; mirá el video

"No logré potenciar el poderío que tenía Uruguay en sus jugadores", comenzó diciendo. "No pude gestionar el nivel de individualidades para formar un equipo para este Mundial".

Consultado acerca del cambio al término del primer tiempo por Fernando Muslera, gran responsable en los últimos dos partidos por sus errores, indicó: "Fue una decisión que tomó el mismo Muslera en el entretiempo".

Respecto al cambio de Federico Valverde a los 56 minutos, indicó: "Con la salida de Valverde busqué jugar con dos 9 con el objetivo de tener más llegada. Puse a (Federico) Viñas para darle más potencia al ataque”.

"Cuando tomé la decisión de convocarlo a Muslera fue muy, muy pensada. Después yo no puedo negar ni discutir la evaluación de la participación de Muslera (por los errores), pero por otro lado, también creo que es un arquero que venía de un año magnífico y que es un jugador de muchísima personalidad y carácter. La decisión que tomé fue mantener la confianza a Muslera", explicó.

Según Bielsa, los tantos que recibió Uruguay "eran goles evitables y así se dieron las cosas. Aún con esas circunstancias, deberíamos haber conseguido 7 puntos. Simplemente debería decir que los periodistas pero hinchas del fútbol uruguayo quieren volcar sobre el responsable que soy yo, tengo que aceptarlo, porque corresponde".

"Al fútbol uruguayo no le dejé nada porque cualquier tipo de aporte que puede hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años, nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las Eliminatorias, el tercero en la Copa América, no tienen valor. y esta actuación, ni la tomo en cuenta. Mi actuación no dejó nada", expresó el técnico celeste.

Y agregó: "Si tenemos 15 situaciones de gol en el primer partido y anotamos una, si en el segundo, manejamos el partido, si en este tercero, el trámite permite imaginar que podíamos haber empatado, fue lo que pasó. Pero, ¿a quién le importa lo que pasó?".

"La actitud del equipo no merece ser reprobada, el aspecto físico menos aún. Lo que sí me pareció que fue un partido que para mantenerlo parejo, teníamos que hacer esfuerzos muy grandes. Para atacar necesitábamos recuperar la pelota en campo rival, y jugar ese tipo de partidos contra una selección contra España durante 90 minutos, y lograr que fuera parejo y que deberíamos haberlo empatado, fue lo que puedo opinar de lo que pasó en el campo", terminó diciendo el DT.