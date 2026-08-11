El emotivo mensaje con el que Ronald Araujo se despidió del Barcelona: "Me llevo conmigo muchísimos recuerdos lindos"

El uruguayo Ronald Araujo se despidió del Barcelona y ya fue anunciado como nueva contratación del Liverpool de Inglaterra, al que llegó cedido por un año con una opción de compra de 55 millones de euros.

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Un día después de su presentación oficial como jugador de los Reds, Araujo dijo adiós al Barcelona con un emotivo mensaje publicado a través de su cuenta de Instagram.

"Toca afrontar un nuevo reto" , comenzó escribiendo el zaguero de 27 años en un posteo que acompañó con una foto en la que se lo ve festejando un gol con el Barcelona, con la cinta de capitán en el brazo.

"Después de ocho años, me llevo conmigo muchísimos recuerdos lindos , aprendizajes y, sobre todo, muchas personas que formaron parte de este camino", expresó el futbolista uruguayo.

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Tras ello, Araujo cerró su mensaje remarcando que siempre estará "agradecido" con el club y sus hinchas.

El zaguero limitó las respuestas de su publicación, que tuvo las reacciones de varios de sus ahora excompañeros del Barcelona como Eric García, Marc Bernal, Xavi Espart, Frenkie de Jong, Gerard Martín y Ferrán Torres, todos con emojis de corazones.

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Desde su llegada al Barcelona B a mediados de 2018, proveniente desde Boston River, Araujo disputó 213 partidos en el primer equipo Culé, en los que anotó 14 goles.

Con la camiseta blaugrana el uruguayo ganó tres ligas, dos copas del Rey y dos supercopas de España.