"De chiquito me encantaba Liverpool por Luis Suárez y siempre lo veía"; todo lo que dijo Ronald Araujo en su presentación en los reds y el número que utilizará

El zaguero uruguayo Ronald Araujo fue presentado oficialmente este lunes como nuevo futbolista de Liverpool de Inglaterra, club al que se suma a préstamo desde Barcelona de España para disputar la temporada 2026-27.

El futbolista de la selección uruguaya llega a la Premier League para reforzar la defensa de los reds tras un período de negociaciones que culminó de manera exitosa para todas las partes.

Durante su presentación, el defensor riverense no ocultó su entusiasmo por este nuevo desafío en el fútbol inglés y expresó el fuerte vínculo sentimental que lo une a la institución británica desde su infancia en Uruguay.

Lo que dijo Virgil Van Dijk, excompañero de Darwin Núñez y capitán de Liverpool, sobre la llegada de Ronald Araujo a los reds

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Lo que dijo Ronald Araujo y el número 33

“Estoy muy motivado para empezar”, declaró Araujo en sus primeras palabras luciendo la indumentaria de su nuevo equipo. El defensor central destacó el impacto que tuvo Luis Suárez en su vinculación con el club de Merseyside, recordando los años en los que el histórico delantero uruguayo brilló con la camiseta de Liverpool.

Ronald Araujo jugará con el número 33 en Liverpool de Inglaterra

Al ser consultado sobre sus recuerdos futbolísticos y su simpatía por los reds, el jugador surgido en Rentistas fue contundente: “Liverpool siempre me encantaba desde chiquito. En Uruguay se miran los partidos de la Premier League muy temprano y me levantaba a ver ese Liverpool solo para mirar a Lucho”.

Además, Araujo reveló que mantuvo contacto directo con el máximo goleador histórico de la celeste previo a dar este gran paso en su carrera profesional: “Tengo una gran relación con él y acaba de mandarme un mensaje. Está muy feliz de que pueda llegar a este gran club y me dijo que fue una gran decisión”.

Con esta incorporación, Araujo buscará consolidarse en la máxima categoría del fútbol inglés, con el número 33, y aportar su solidez física y liderazgo en el esquema de los reds.

Su llegada genera una gran expectativa tanto entre los hinchas del equipo inglés como en el fútbol uruguayo, donde se seguirá atentamente su desempeño en una de las ligas más exigentes del mundo.

Aquí se puede ver algo de lo que dijo Ronald Araujo: