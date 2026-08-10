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Yamandú Orsi ofreció ayuda a Colombia tras el terremoto que dejó decenas de muertos: "Estamos alertas y listos para colaborar"

Además de manifestar la solidaridad de su gobierno, Orsi aseguró que Uruguay está listo para cooperar en lo que necesiten los colombianos

10 de agosto de 2026 20:01 hs
Yamandú Orsi

Yamandú Orsi

Foto: Armando Sartorotti / FocoUy

El presidente Yamandú Orsi ofreció ayuda a Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 que se registró en ese país y que dejó más de 100 muertos reportados hasta el momento.

Además de manifestar la solidaridad de su gobierno, Orsi aseguró que Uruguay está listo para cooperar en lo que necesiten los colombianos.

"Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten", escribió en un tuit.

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Colombia se vio sacudida por el terremoto apenas horas después de que Abelardo de la Espriella asumiera el gobierno, el viernes pasado, en un acto de asunción que se celebró en Cali y que no contó con la presencia de Orsi, pero sí del canciller Mario Lubetkin.

De la Espriella declaró horas después del terremoto la emergencia nacional, que le permitirá tomar medidas excepcionales.

Más temprano este lunes, la Cancillería uruguaya había informado que no había ciudadanos de Uruguay entre los heridos o fallecidos.

Sin embargo, desde el ministerio advirtieron que hubo algunos uruguayos que realizaban actividades turísticas en Colombia que se vieron afectados por pérdidas de reservas en hoteles y vuelos. "Se está monitoreando la situación", afirmaron desde Cancillería.

Además, recordaron las vías de contacto que están a disposición para atender consultas. Estas son: el 123 (línea de emergencia en Colombia), el +57 314 733 8297 (emergencia consular exclusiva para uruguayos) o el correo [email protected] (casilla del consulado de Uruguay en Bogotá).

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