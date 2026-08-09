ASSE inauguró CTI neonatal en Rivera para evitar traslados de hasta 500 kilómetros y designó al Hospital de Rivera como "Dr. Andrés Toriani"

La Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) inauguró este viernes un centro de tratamiento intensivo (CTI) neonatal en Rivera , una unidad de cuatro camas de cuidados intensivos que permitirá atender en el norte del país a recién nacidos prematuros o con patologías graves que, hasta ahora, debían ser trasladados a otros departamentos. La puesta en funcionamiento demandó una inversión de más de $60 millones y permitirá reducir traslados que, en casi tres de cada cuatro casos, implicaban recorrer entre 250 y 500 kilómetros.

La inauguración contó con la presencia del presidente Yamandú Orsi , la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , el presidente de ASSE, Álvaro Danza, y autoridades departamentales, como el intendente Richard Sander.

Por su parte, Orsi ubicó la inauguración dentro de uno de los objetivos de su gobierno: reducir las desigualdades territoriales en el acceso a los servicios públicos: “Lo esencial es que el compromiso nuestro, del gobierno, es llevar la mayor cantidad de servicios a los rincones más alejados del país”, afirmó en rueda de prensa, y señaló que “ por supuesto, la salud es uno de los temas centrales, lo otro es la educación ”.

Además, el presidente sostuvo que el país todavía arrastra “algunas inequidades territoriales que las tenemos que resolver” y planteó que la descentralización requiere acuerdos entre el gobierno nacional, las intendencias y prestadores privados. En referencia al CTI neonatal, señaló que se trata de una respuesta a una situación especialmente crítica para las familias que deben trasladar a sus hijos recién nacidos: “En este caso, nada menos que pensando en los gurises que para poder sobrevivir tienen que trasladarse muchos kilómetros. Lo podemos resolver ahora en Rivera”, dijo.

Las autoridades anunciaron que el nuevo servicio funcionará en tres etapas. En una primera fase atenderá a recién nacidos de más de 1.500 gramos y con una edad gestacional superior a las 32 semanas. Luego ampliará progresivamente su capacidad para recibir bebés de menor peso y edad gestacional, hasta llegar a una tercera etapa de alta especialización, en la que podrá asistir a recién nacidos de cualquier peso y edad gestacional que requieran soporte vital avanzado.

Foto: Camilo Dos Santos, Martín Cerchiari (fotografía) / Presidencia de la República

El presidente de ASSE destacó, a través de una publicación en X, que la unidad permitirá fortalecer la atención de Rivera, Artigas y la zona de frontera. “Cuatro camas de cuidados intensivos, una inversión de ASSE de más de $60 millones en equipamiento y un equipo especializado para atender en el territorio a recién nacidos que antes debían ser trasladados a Tacuarembó, Salto o Montevideo. Hasta ahora, casi 3 de cada 4 traslados implicaban recorrer entre 250 y 500 kilómetros. El nuevo CTI fortalece la respuesta para Rivera, Artigas y toda la región de frontera”, escribió.

Rivera ya tiene CTI Neonatal. Cuatro camas de cuidados intensivos, una inversión de ASSE de más de $60 millones en equipamiento y un equipo especializado para atender en el territorio a recién nacidos que antes debían ser trasladados a Tacuarembó, Salto o Montevideo.



Hasta… https://t.co/QMOUanuCqx — Alvaro Danza (@DanzaAlvaro) August 7, 2026

Una necesidad “muy sentida” en el departamento

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, señaló que la creación del CTI era una necesidad planteada desde hacía años por la comunidad y vinculó la decisión con los indicadores de mortalidad infantil del departamento: "Una necesidad muy sentida por la comunidad desde hace mucho tiempo, dado los números que tiene Rivera, era conformar un CTI neonatal”, afirmó.

La ministra explicó que se trata de atender a niños en la etapa neonatal, particularmente aquellos que nacen prematuramente o presentan patologías que requieren cuidados intensivos: “Ameritaba que se conformara un CTI neonatal para dar respuesta en esta zona del país, para que las familias, cuando atraviesan esta situación, no tengan que irse kilómetros”, sostuvo.

Foto: Camilo Dos Santos, Martín Cerchiari (fotografía) / Presidencia de la República

Según Lustemberg, la inversión de ASSE supera los $60 millones y una parte importante estuvo destinada a los recursos humanos. El equipo está integrado por neonatólogos, licenciados en enfermería y auxiliares de servicio, con formación específica para la atención de recién nacidos.

La unidad está liderada por la neonatóloga Andrea Broca y contó con el apoyo de la Universidad de la República, la Facultad de Medicina y los servicios de Neonatología del Hospital de Clínicas y del Hospital Pereira Rossell para la capacitación del personal. La capacidad de atención se ampliará progresivamente mediante un proceso de auditorías cada cuatro meses. El objetivo es que Rivera pueda atender también a recién nacidos de mayor complejidad de la región.

“Ya, hoy, hay tres niños internados en este CTI neonatal”, señaló Lustemberg.

El hospital pasó a llamarse Dr. Andrés Toriani

Durante la actividad también se oficializó la nueva denominación del Hospital Departamental de Rivera, que pasó a llamarse "Hospital Dr. Andrés Toriani", en homenaje al médico cirujano urólogo y exdirector del centro asistencial, fallecido en julio de este año.

La decisión había sido habilitada por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2025. Según la resolución, ASSE promovió la realización de un “homenaje póstumo” a Toriani y sostuvo que las “fuerzas vivas” del departamento habían solicitado que el hospital llevara su nombre.

El homenaje se produce, sin embargo, sobre la trayectoria de un exdirector cuya primera gestión al frente del hospital terminó con su cese por irregularidades. Toriani había dirigido el Hospital de Rivera entre 2012 y 2017. En agosto de ese último año fue cesado luego de una investigación administrativa realizada en el hospital que determinó que él y el subdirector habían sido responsables de utilizar $48 millones correspondientes al rubro de estudios médicos para contratar a 60 médicos y 20 funcionarios entre 2014 y 2016. Los profesionales habían sido contratados sin firmar contrato y brindaban servicios de forma tercerizada.

Toriani y allegados defendieron entonces que esas operaciones habían permitido ahorrar dinero al hospital, al realizar los procedimientos allí en lugar de contratar los servicios de mutualistas privadas. Tras conocer el resultado de la investigación, el entonces presidente Tabaré Vázquez había pedido la remoción de Toriani, quien en ese momento era defendido por la titular de ASSE, Susana Muñiz.

El médico volvió a ser designado director del hospital en febrero de 2025. Para asumir el cargo decidió no ocupar la banca en la Cámara de Diputados para la que había sido electo en las elecciones de 2024 dentro del Espacio 609. Toriani murió en julio de 2026 mientras se desempeñaba como director del hospital.

La resolución que habilitó el cambio de nombre lo describió como un “destacado profesional en la actividad pública y privada” y señaló que su “calidad humana e ideal de servicio” habían generado un “apoyo social significativo” en Rivera.