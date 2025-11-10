Presidencia habilitó a ASSE a nombrar el Hospital de Rivera en honor a Andrés Toriani, cesado por irregularidades

Presidencia de la República habilitó a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) a nombrar el Hospital Departamental de Rivera en honor al exmédico Andrés Toriani , que estuvo al frente de ese centro de salud en dos oportunidades, primer desde 2012 hasta 2017, cuando fue cesado por irregularidades, y luego desde febrero de 2025 hasta su muerte en julio.

La resolución publicada por Presidencia con fecha del 5 de noviembre señala que ASSE promovió " realizar un homenaje póstumo" a Toriani , que murió en julio de este año, siendo director del hospital.

El propósito, señala la resolución, es " cumplir con un deber de gratitud para quien dedicó sus mayores esfuerzos a favor de la salud de la población y en el cumplimiento de los cometidos asignados".

ARCHIVO "Los más aptos no van a estar habilitados": las advertencias desoídas durante la creación de ASSE por la incompatibilidad que generó el caso Danza

POLÉMICA Álvaro Danza, presidente de ASSE: "He decidido renunciar a toda mi actividad privada en el tiempo que dure mi gestión"

El texto también afirma que Toriani fue un "destacado profesional en la actividad pública y privada, cuya calidad humana e ideal de servicio hicieron de su vida un ejemplo, generando un apoyo social significativo, determinando que fuerzas vivas del Deparamento de Rivera solicitaran la nominación del Hospital Departamental con su nombre , lo cual lo hace merecedor del homenaje que se propone".

Toriani había sido cesado en agosto de 2017 luego de que una investigación administrativa realizada en el Hospital de Rivera determinara que él y el subdirector habían sido responsables de utilizar $48 millones que pertenecían al rubro estudios médicos para contratar a 60 médicos y 20 funcionarios entre 2014 y 2016.

Los profesionales habían sido contratados sin firmar contrato y brindaban servicios de forma tercerizada.

Sin embargo, Toriani y allegados defendieron entonces que, en realidad, le habían ahorrado dinero al hospital al realizar operaciones allí y no arrendar los servicios de mutualistas privadas.

Enterado del asunto, el presidente Tabaré Vázquez pidió la remoción de Toriani, que era defendido por la titular de ASSE, Susana Muñiz.

En febrero de 2025 Toriani volvió a ser designado director del hospital, para lo cual decidió no asumir la banca en Diputados por la que había sido electo en las últimas elecciones, dentro del Espacio 609.