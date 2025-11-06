Dólar
Economía y Empresas / CRÉDITOS

BROU habilita los préstamos para jubilados: fechas, canales de atención y requisitos

Desde esta semana se pueden gestionar los créditos exclusivamente por vía web. La atención presencial en sucursales BROU comenzará recién el jueves 13 de noviembre y se organizará según el dígito de la cédula de identidad.

6 de noviembre 2025 - 12:00hs
pesos uruguayos

pesos uruguayos

El Banco República (BROU) habilitará esta semana los créditos sociales para jubilados y pensionistas. Cada año, alrededor de 130.000 personas hacen uso de esta oferta crediticia.

Plataforma eBrou

Desde este jueves 7 de noviembre, los interesados podrán tramitar sus solicitudes o renovaciones de préstamos en pesos uruguayos exclusivamente a través de la plataforma eBROU, disponible las 24 horas del día.

Una vez realizado el trámite, la acreditación de los fondos se efectúa de forma inmediata en la cuenta que el solicitante tenga en el banco.

Por WhatsApp y teléfono

Desde el jueves 13 de noviembre y hasta el lunes 22 de diciembre, quienes perciban hasta $30.000 nominales mensuales podrán acceder a los préstamos a través del WhatsApp del banco (2 1996 000) o por vía telefónica (1996).

Están habilitados los pasivos que cobran su jubilación en una cuenta del Banco República y que dispongan de una cuenta vista en moneda nacional a su nombre, en la que figuren como únicos titulares.

Atención presencial

También habrá atención presencial en las sucursales de todo el país, con horario extendido y según el último dígito de la cédula de identidad.

Las personas que cobran su jubilación en el BROU podrán gestionar préstamos en sucursales desde el jueves 13 de noviembre.

En tanto, quienes no perciban su pasividad a través del BROU podrán hacerlo desde el jueves 20 de noviembre, según informó el banco.

El orden de atención se muestra en el siguiente calendario:

*Pasivos con cuenta en el banco (que cobran en BROU):

  • Dígitos 0 y 1 – jueves 13/11
  • Dígitos 2 y 3 – viernes 14/11
  • Dígitos 4 y 5 – lunes 17/11
  • Dígitos 6 y 7 – martes 18/11
  • Dígitos 8 y 9 – miércoles 19/11

*Pasivos sin cuenta en el banco (que no cobran en BROU):

  • Dígitos 0 y 1 – jueves 20/11
  • Dígitos 2 y 3 – viernes 21/11
  • Dígitos 4 y 5 – lunes 24/11
  • Dígitos 6 y 7 – martes 25/11
  • Dígitos 8 y 9 – miércoles 26/11

Además, habrá una nueva instancia de atención presencial en diciembre.

Otros detalles sobre tasas y condiciones pueden consultarse en la web del banco.

