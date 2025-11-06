Continúan las obras en Ruta 5: la circulación se verá afectada durante diez días en los accesos a Montevideo

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que comenzaron las tareas de rehabilitación del pavimento de hormigón en un tramo de la Ruta 5, que incluirán la demolición y reconstrucción de losas en mal estado.
Estas obras, que comenzaron este miércoles 5 de noviembre, forman parte de la Licitación M/63, denominada “Mantenimiento de Accesos a la Ciudad de Montevideo”, a cargo de la empresa STILER S.A..
Durante la ejecución de los trabajos se verá afectada la circulación en el acceso a Montevideo, específicamente en el tramo que va desde el Km 10.500 (Acceso a Av. Millán) hasta el Km 9.500 (calle Santa Lucía). En este sector, se habilitará únicamente un carril de tránsito en cada dirección, lo que podría generar demoras.
El tiempo estimado para la finalización de la obra es de 10 días calendario.
La cartera solicita a los conductores que circulen por la zona con precaución, respeten la señalización y la velocidad máxima establecida para evitar accidentes y facilitar el avance de las obras.
Además, en paralelo, continúa la reconstrucción del puente de Bulevar Artigas, que también está en los accesos.
