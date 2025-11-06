Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / MTOP

Continúan las obras en Ruta 5: la circulación se verá afectada durante diez días en los accesos a Montevideo

El tiempo estimado para la finalización de la obra de repavimentación es de diez días calendario, según el MTOP

6 de noviembre 2025 - 13:58hs
G4hkZ6oXUAABdWT

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó que comenzaron las tareas de rehabilitación del pavimento de hormigón en un tramo de la Ruta 5, que incluirán la demolición y reconstrucción de losas en mal estado.

Estas obras, que comenzaron este miércoles 5 de noviembre, forman parte de la Licitación M/63, denominada “Mantenimiento de Accesos a la Ciudad de Montevideo”, a cargo de la empresa STILER S.A..

Durante la ejecución de los trabajos se verá afectada la circulación en el acceso a Montevideo, específicamente en el tramo que va desde el Km 10.500 (Acceso a Av. Millán) hasta el Km 9.500 (calle Santa Lucía). En este sector, se habilitará únicamente un carril de tránsito en cada dirección, lo que podría generar demoras.

Más noticias
Pablo Abdala﻿
DIPUTADOS

"Todos tenemos que arrimar el hombro": Abdala tras comparecencia de Mónica Ferrero a Comisión de Seguridad

El presidente del BSE, Marcos Otheguy
MARCOS OTHEGUY

Presidente del BSE fue presentado como licenciado en Historia, pese a que no lo es: "Es un error administrativo", dijo

El tiempo estimado para la finalización de la obra es de 10 días calendario.

La cartera solicita a los conductores que circulen por la zona con precaución, respeten la señalización y la velocidad máxima establecida para evitar accidentes y facilitar el avance de las obras.

Además, en paralelo, continúa la reconstrucción del puente de Bulevar Artigas, que también está en los accesos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mtopuy/status/1983946059257663588&partner=&hide_thread=false

Temas:

ruta 5 Montevideo repavimentación MTOP

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni
CASO DANZA

Cosse sobre el presidente de ASSE: "Hay un informe de la Jutep" y "seguramente habrá un espacio de reflexión" de Álvaro Danza

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep investigación paralela del caso Carrera que afecta la democracia y el Estado de Derecho
JUTEP

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep "investigación paralela" del caso Carrera que "afecta la democracia y el Estado de Derecho"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos