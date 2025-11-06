MGAP aclaró que el pulpón de oferta no es la carne que China rechazó al hallar restos de garrapaticida

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó a la población que la reciente rebaja del 40% en el precio del pulpón vacuno responde únicamente a una acción comercial interna del sector y nada tiene que ver con la carne rechazada por China .

La promoción a la que alude el MGAP , activada el 1° de noviembre, fue anunciada por la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU), que habitualmente, mes a mes, instauran en el mercado doméstico ofertas de cortes de vacuno, ovino, porcino o aviar, para estimular las ventas y fidelizar a la clientela.

El pulpón, durante noviembre, tiene un precio bonificado: $ 389 por kilo.

AGROINDUSTRIA Exportaciones de carnes: en 10 meses Uruguay obtuvo más ingresos que en todo 2024

"Este anuncio en la rebaja de los precios no tiene relación alguna con los rechazos de mercadería en China ", informó el MGAP.

Carne con restos de garrapaticida será destruida al llegar a Uruguay

Respecto a la mercadería observada por las autoridades chinas, por la presencia de restos del garrapaticida fluazurón, "aún no ha retornado al territorio nacional" y una vez ello suceda "será destruida conforme a la normativa sanitaria vigente", se añadió en el comunicado que se puede ver más adelante.

El contexto

El MGAP anunció la implementación de cinco medidas que tienen por objetivo evitar que vuelva a suceder un problema considerado grave: la detección de residuos de un garrapaticida en carne vacuna que Uruguay exportó a China.

"El MGAP recuerda que toda la carne que se comercializa en Uruguay cumple con las normas de seguridad alimentaria vigentes y es controlada por los servicios oficiales", por lo cual "la población puede consumir con tranquilidad los productos que se encuentran a la venta en carnicerías y supermercados", se indicó en el documento.