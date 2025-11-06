Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
algo de nubes
Viernes:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Agro / ALIMENTOS

MGAP aclaró que el pulpón de oferta no es la carne que China rechazó al hallar restos de garrapaticida

El MGAP informó que la rebaja del 40% en el precio del pulpón vacuno responde únicamente a una acción comercial interna del sector

6 de noviembre 2025 - 15:07hs
MGAP y un aviso a la población.

MGAP y un aviso a la población.

La Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó a la población que la reciente rebaja del 40% en el precio del pulpón vacuno responde únicamente a una acción comercial interna del sector y nada tiene que ver con la carne rechazada por China.

La carne rechazada por China y la promoción en las carnicerías

La promoción a la que alude el MGAP, activada el 1° de noviembre, fue anunciada por la Unión de Vendedores de Carne (UVC) y la Asociación de Distribuidores e Importadores de Carne (ADICU), que habitualmente, mes a mes, instauran en el mercado doméstico ofertas de cortes de vacuno, ovino, porcino o aviar, para estimular las ventas y fidelizar a la clientela.

El pulpón, durante noviembre, tiene un precio bonificado: $ 389 por kilo.

Más noticias
Gobierno: activó la prohibición de quemas al aire libre.
MGAP

Se viene el verano y el gobierno prohibió encender fuegos al aire libre

Carnes: la cadena agroindustrial cárnica de Uruguay rumbo a un récord.
AGROINDUSTRIA

Exportaciones de carnes: en 10 meses Uruguay obtuvo más ingresos que en todo 2024

Carne con restos de garrapaticida será destruida al llegar a Uruguay

Respecto a la mercadería observada por las autoridades chinas, por la presencia de restos del garrapaticida fluazurón, "aún no ha retornado al territorio nacional" y una vez ello suceda "será destruida conforme a la normativa sanitaria vigente", se añadió en el comunicado que se puede ver más adelante.

El contexto

El MGAP anunció la implementación de cinco medidas que tienen por objetivo evitar que vuelva a suceder un problema considerado grave: la detección de residuos de un garrapaticida en carne vacuna que Uruguay exportó a China.

"El MGAP recuerda que toda la carne que se comercializa en Uruguay cumple con las normas de seguridad alimentaria vigentes y es controlada por los servicios oficiales", por lo cual "la población puede consumir con tranquilidad los productos que se encuentran a la venta en carnicerías y supermercados", se indicó en el documento.

Comunicado de la Dirección General de Servicios Ganaderos_0

Temas:

MGAP carne China Carnicerías Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Escuela Nº 123 de Jardines del Hipódromo de Montevideo
AGRESIÓN EN ESCUELA

Paro de maestros en Montevideo este jueves: docentes, niños y padres sufrieron "agresión brutal" en una escuela

La vicepresidenta y líder de La Amplia, Carolina Cosse, junto al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en el plenario del sector en La Huella de Seregni
CASO DANZA

Cosse sobre el presidente de ASSE: "Hay un informe de la Jutep" y "seguramente habrá un espacio de reflexión" de Álvaro Danza

Diego García 
PEÑAROL

El fiscal pidió ocho años de prisión y la querella 10 para Diego García, futbolista de Peñarol, acusado de abuso sexual

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep investigación paralela del caso Carrera que afecta la democracia y el Estado de Derecho
JUTEP

Fiscal Fleitas denunció ante la Jutep "investigación paralela" del caso Carrera que "afecta la democracia y el Estado de Derecho"

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos