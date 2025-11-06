Detención del Betito Suárez en el Cerro de Montevideo: por qué se pudo hacer un allanamiento nocturno si no están habilitados

El pasado miércoles, la Justicia dispuso que el delincuente Luis "Betito" Suárez volviera a prisión de manera preventiva después de haber estado en libertad desde 2023, tras ser imputado por posesión de drogas .

El líder del clan de "Los Suárez" de Cerro Norte fue detenido en un allanamiento nocturno junto con otra persona y deberán cumplir seis meses de preventiva .

El narcotraficante cayó durante un allanamiento nocturno en una casa abandonada de este barrio , lo que disparó dudas, dado que los allanamientos nocturnos no están habilitados y la Constitución consagra el derecho "inviolable" del hogar.

ALLANAMIENTO EN EL CERRO Armas, drogas y autos de alta gama: así fue el operativo en el que se detuvo al Betito Suárez en el Cerro

"El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe , y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley", explica el artículo 11 de la Constitución de la República.

Desde la Fiscalía General de la Nación afirmaron que el proceso se pudo realizar gracias al trabajo de investigación previo que determinó que donde funcionaba esta "boca", "no se trataba de un hogar".

"No vivía allí una familia, sino que era utilizado únicamente como boca de droga", informaron desde el Ministerio Público. La solicitud de allanamiento fue del fiscal de Estupefacientes Rodrigo Morosoli y luego autorizada por la jueza de crimen organizado que intervino.

En ese allanamiento se incautó una pistola nueve milímetros, trece cartuchos, cámaras de videovigilancia, más de $ 6.000, más de 200 gramos de sustancia vegetal, más de dos gramos de sustancia blanca, dos balanzas de precisión y varios celulares.

Las autoridades destacaron que en el lugar encontraron seis puertas reforzadas. En la operación participó la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, la Guardia Republicana e incluso la Unidad Aérea de la Policía Nacional. Esta última permitió monitorear en tiempo real la manzana y sus alrededores.

En la mañana posterior se realizaron otros 15 allanamientos en varios barrios de Montevideo relacionados al hecho del día anterior. En total, cinco personas fueron detenidas y además se obtuvo siete vehículos, de los cuales cinco de ellos son de alta gama.

También se retuvo una escopeta, una réplica de pistola, municiones y más drogas. En efectivo se incautó más de US$ 3.000 y más de $ 170.000, como también unos 48 celulares.

El delincuente Luis "Betito" Suárez fue imputado por posesión de estupefacientes y tendrá medio año de prisión preventiva mientras avanza la investigación, que también ahondará sobre posibles actos de lavado de activos. Además hay otro formalizado con el mismo lapso de preventiva.

Mientras tanto, sin embargo, otras tres personas fueron condenadas mediante un proceso abreviado.

En uno de los casos la condena fue por un delito continuado de suministro de estupefacientes agravado, con una pena de tres años. En otro la condena fue por asistencia a actividades del narcotráfico, con pena de dos años. Y en el tercer caso la condena fue por tráfico interno de armas, con 12 meses de libertad a prueba y arresto domiciliario nocturno.

De extenso prontuario delictivo, Suárez – líder del clan de "Los Suárez" que opera en Cerro Norte– había recuperado la libertad en 2023 después de dos años preso por tráfico ilícito de droga.

Antes había estado preso en varias oportunidades por distintos delitos y suma 11 antecedentes penales.