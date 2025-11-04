Dólar
A PRISIÓN

La Policía detuvo al Betito Suárez en el marco de una serie de allanamientos en el Cerro

Cuenta con 11 antecedentes penales y estuvo varias veces en prisión

4 de noviembre 2025 - 10:54hs
achaAA

El conocido delincuente Luis Alberto "Betito" Suárez fue detenido en las últimas horas en el marco de una serie de allanamientos en el Cerro de Montevideo, informó Telemundo y confirmaron a El Observador desde el Ministerio del Interior.

Al momento se desconoce el motivo de su detención. El operativo continúa en marcha, señalaron desde la cartera.

Para la Policía, Suárez es uno de los delincuentes más peligrosos y es apuntado como líder del clan narco "Los Suárez", que opera en el Cerro. Sin embargo, no se conocía que estuviera requerido por ningún delito desde que está en libertad en febrero de 2023. De hecho, Suárez mantenía hasta este lunes una vida de alto perfil, publicando en redes sus actividades sociales. Por ejemplo, este lunes en la tarde publicó una foto comiendo en un restaurante.

Cuenta con 11 antecedentes penales y estuvo varias veces en prisión.

Nunca estuvo más de cinco años detrás de las rejas y algunas autoridades carcelarias destacaron su "buen comportamiento” mientras estuvo recluido.

De hecho, en su último pasaje por el Penal de Libertad era uno de “los referentes” que logró evitar motines y actuaba como mediador cuando otros reclusos buscaban pelear.

El 22 de noviembre de 2001, el "Betito" pisó la cárcel por primera vez siendo mayor de edad. Fue porque lo encontraron con unos pocos gramos de pasta base. Pasó unos meses tras las rejas y en 2002 volvió porque lo capturaron por un robo.

Luego se sucedieron hurtos, rapiñas, copamientos, hasta que en 2009 tuvo un quiebre y se estrenó en el mundo de la venta de drogas. Entre ese año y 2011 la banda "Los Suárez" dio sus primeros pasos y se consolidó. En 2021, luego de varios años en libertad, cayó por tráfico de drogas. Salió en 2023 por buena conducta.

