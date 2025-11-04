Dólar
Compra 38,60 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 0,70
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
niebla
Miércoles:
Mín  13°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / CASO DANZA

Diputados del FA recibieron a Danza y Lustemberg: respaldaron "gestión" en ASSE, pero están "a la expectativa del informe de Jutep"

Este martes se votará la interpelación a la ministra por la situación del presidente de ASSE, cuestionado por tener múltiples trabajos en paralelo a su gestión en el prestador público

4 de noviembre 2025 - 14:27hs
Cristina Lustemberg y Álvaro Danza
Foto: Diego Lafalche / FocoUy

La bancada de diputados del Frente Amplio recibió este martes en la mañana a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y al presidente de ASSE, Álvaro Danza, a horas de que se vote la interpelación por la situación del presidente del prestador público de salud, cuestionado por tener múltiples trabajos en paralelo a su gestión en ASSE.

Luego del encuentro, el presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir habló con la prensa, destacó la "gestión" de Danza, pero se excusó de responder sobre los aspectos éticos y constitucionales que son cuestionados por la oposición.

"Está la expectativa de saber cuál va a ser el informe de la Junta de Transparencia Ética Pública (Jutep) esta semana", dijo.

Más noticias
colorado pide que udelar presente marcas de asistencia de danza: ¿esta permitido que se registre mientras desempena otras tareas?
CASO DANZA

Colorado pide que Udelar presente marcas de asistencia de Danza: "¿Está permitido que se registre mientras desempeña otras tareas?"

caso danza: en funcion de lo que diga la jutep, se tomara la decision que se tenga que tomar, dijo sanchez
ASSE

Caso Danza: "En función de lo que diga la Jutep, se tomará la decisión que se tenga que tomar", dijo Sánchez

¿Toda la bancada respalda a Danza? "El respaldo sobre todo es a la gestión del presidente de lo que viene haciendo en ASSE", respondió. Consultado nuevamente si, a nivel ético, la bancada había manifestado apoyo unánime a Danza pese a los cuestionamientos de la oposición, Valdomir se limitó a responder: "No metimos ese tema en la reunión. El tema esencial de la discusión es la interpelación".

En las últimas horas La Diaria reportó que el informe que se le había solicitado al Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República dice que es incompatible la actividad en ASSE y en tres mutualistas, como es el caso de Danza.

"Ese informe a la cátedra se solicitó por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud. Es otro informe más, de la misma manera que hay varios en la vuelta, son todos muy válidos, tendrán sus argumentos. Veremos... la decisión del Gobierno es sostener y de alguna manera fortalecer esta gestión del ministerio y de la gestión actual de ASSE", comentó Valdomir.

Además, consideró que "en todo lo jurídico hay varias bibliotecas" y que "el doctor Danza maneja otra". "Vamos a esperar lo que diga la Jutep", reiteró.

Temas:

danza LUSTEMBERG Cristina Lustemberg Salud ASSE

Seguí leyendo

Las más leídas

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario
ASSE

ASSE: mujer contó que ingresó varias veces al despacho del exvicepresidente para tener relaciones sexuales con su secretario

Se publicó el rating de radios 2025
RATINGS

¿Cuáles son los programas de radio más escuchados? Se publicó el nuevo rating del dial uruguayo

Vehículo de Del Molino

Licencias de conducir para automáticos: cómo funcionan los permisos que solo otorgan Montevideo y Canelones y no se encuentran en la normativa nacional

Así quedaron los autos que participaron en el accidente
TRÁNSITO

"Era superbueno, casi perfecto": habló el padre del joven de 18 años que murió en un accidente de tránsito en Piriápolis

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos