Diputados del FA recibieron a Danza y Lustemberg: respaldaron "gestión" en ASSE, pero están "a la expectativa del informe de Jutep"

La bancada de diputados del Frente Amplio recibió este martes en la mañana a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y al presidente de ASSE , Álvaro Danza, a horas de que se vote la interpelación por la situación del presidente del prestador público de salud, cuestionado por tener múltiples trabajos en paralelo a su gestión en ASSE.

Luego del encuentro, el presidente de la Cámara Baja, Sebastián Valdomir habló con la prensa, destacó la "gestión" de Danza, pero se excusó de responder sobre los aspectos éticos y constitucionales que son cuestionados por la oposición.

"Está la expectativa de saber cuál va a ser el informe de la Junta de Transparencia Ética Pública (Jutep) esta semana ", dijo.

¿Toda la bancada respalda a Danza? "El respaldo sobre todo es a la gestión del presidente de lo que viene haciendo en ASSE" , respondió. Consultado nuevamente si, a nivel ético, la bancada había manifestado apoyo unánime a Danza pese a los cuestionamientos de la oposición, Valdomir se limitó a responder: "No metimos ese tema en la reunión. El tema esencial de la discusión es la interpelación".

En las últimas horas La Diaria reportó que el informe que se le había solicitado al Instituto de Derecho Constitucional de la Universidad de la República dice que es incompatible la actividad en ASSE y en tres mutualistas, como es el caso de Danza.

"Ese informe a la cátedra se solicitó por unanimidad de los miembros de la Comisión de Salud. Es otro informe más, de la misma manera que hay varios en la vuelta, son todos muy válidos, tendrán sus argumentos. Veremos... la decisión del Gobierno es sostener y de alguna manera fortalecer esta gestión del ministerio y de la gestión actual de ASSE", comentó Valdomir.

Además, consideró que "en todo lo jurídico hay varias bibliotecas" y que "el doctor Danza maneja otra". "Vamos a esperar lo que diga la Jutep", reiteró.