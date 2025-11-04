Dólar
Nacional / ASSE

"Reconozco el exceso": las disculpas del secretario que tuvo relaciones sexuales con su novia en el despacho del vice de ASSE

El extrabajador de ASSE dijo que se siente arrepentido y lamentó que se haya "afectado" su "intimidad y confianza"

4 de noviembre 2025 - 11:38hs
ASSE
Foto: Gastón Britos / FocoUy

Leonardo Hofemblatt, exsecretario del exvicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, pidió disculpas este martes luego de que se conociera que invitó en más de una ocasión a su entonces pareja a tener relaciones sexuales en el despacho de su jefe.

El caso saltó a la luz en las últimas horas por la denuncia de la mujer. Además, se difundieron fotos -fechadas el 24 de agosto de 2023- donde se va a la joven en ropa interior sobre un sillón del despacho de la Vicepresidencia de ASSE.

Hofemblatt ofreció sus "más sinceras disculpas, tanto a las anteriores como a las actuales autoridades de ASSE" y "especialmente" a Sosa: "Me brindó confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla".

Además, aclaró que el resto del personal de la oficina de la vicepresidencia no tenía conocimiento de estos hechos.

"Me siento arrepentido por esta situación, esta filtración afecta mi intimidad y confianza, ya que se trataba de una relación formal anterior. Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado, aunque reconozco el exceso del mismo", expresó en la carta a la que accedió El Observador.

El caso -del que dio cuenta en primera instancia el periodista Eduardo Preve- está siendo analizado por el área jurídica del prestador de salud estatal, según supo El Observador.

En entrevista con radio Carve, Sosa dijo que está "absolutamente sorprendido" y que se siente "traicionado" en su confianza.

ASSE

