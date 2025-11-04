Un técnico sufrió un infarto en pleno partido en Serbia y murió al llegar al hospital; el dramático efecto de los jugadores de ambos equipos

El fútbol de Serbia tuvo un día realmente negro y el luto fue el común denominador. Es que Mladen Zizovic, el entrenador del club Fk Radnicki 1923, murió este lunes por la noche mientras dirigía su equipo frente a Mladost, por la SuperLiga del país europeo.
El técnico bosnio de 45 años sufrió un infarto en pleno partido, a los 21 minutos de juego.
Enseguida el árbitro paró el partido y lo asistieron los médicos a metros del campo de juego y, posteriormente, fue trasladado a un hospital, en el que terminaría falleciendo poco después.
Un momento muy feo para todos
Mladen Zizovic tenía 45 años y hacía apenas 13 días había asumido al frente del equipo.
Antes de que el partido llegara a los 25 minutos, Zizovic empezó a sentirse mal y sufrió un paro cardíaco.
El encuentro se detuvo momentáneamente para que lo atendieran y llegara la ambulancia. Pero, de camino al hospital, el estado de salud de Zizovic empeoró y, pese a las maniobras de reanimación, el director técnico falleció.
Curiosamente, el encuentro continuó luego de que lo retiraran en la ambulancia.
Sin embargo, a los 40 minutos de la primera mitad, el árbitro detuvo lo detuvo para comunicar la muerte de Zizovic.
Los jugadores de ambos equipos quedaron totalmente consternados y muchos se derrumbaron sobre el césped, por lo que el encuentro se suspendió.