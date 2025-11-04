Dólar
FÚTBOL

Un técnico sufrió un infarto en pleno partido en Serbia y murió al llegar al hospital; el dramático efecto de los jugadores de ambos equipos

El fútbol serbio se tiñó de luto por el fallecimiento de un entrenador que hacía 13 días que había asumido en su cargo

4 de noviembre 2025 - 15:42hs

El fútbol de Serbia tuvo un día realmente negro y el luto fue el común denominador. Es que Mladen Zizovic, el entrenador del club Fk Radnicki 1923, murió este lunes por la noche mientras dirigía su equipo frente a Mladost, por la SuperLiga del país europeo.

El técnico bosnio de 45 años sufrió un infarto en pleno partido, a los 21 minutos de juego.

Enseguida el árbitro paró el partido y lo asistieron los médicos a metros del campo de juego y, posteriormente, fue trasladado a un hospital, en el que terminaría falleciendo poco después.

Un momento muy feo para todos

Mladen Zizovic tenía 45 años y hacía apenas 13 días había asumido al frente del equipo.

Antes de que el partido llegara a los 25 minutos, Zizovic empezó a sentirse mal y sufrió un paro cardíaco.

El encuentro se detuvo momentáneamente para que lo atendieran y llegara la ambulancia. Pero, de camino al hospital, el estado de salud de Zizovic empeoró y, pese a las maniobras de reanimación, el director técnico falleció.

Curiosamente, el encuentro continuó luego de que lo retiraran en la ambulancia.

Sin embargo, a los 40 minutos de la primera mitad, el árbitro detuvo lo detuvo para comunicar la muerte de Zizovic.

Los jugadores de ambos equipos quedaron totalmente consternados y muchos se derrumbaron sobre el césped, por lo que el encuentro se suspendió.

