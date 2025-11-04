Peñarol tuvo este martes su segunda jornada libre al igual que el lunes, y regresará a los entrenamientos este miércoles en Los Aromos para comenzar a enfocarse en el último partido del Torneo Clausura que ya obtuvo el domingo pasado tras vencer de atrás 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo. Los carboneros enfrentarán a Montevideo City Torque este domingo a la hora 16.30. Por su parte, varios futbolistas, entre ellos, Leonardo Fernández, aprovecharon la jornada y se fueron de muy buena pesca en Punta del Este.
Leonardo Fernández y otros jugadores de Peñarol aprovecharon el día libre y pescaron todo en Punta del Este; mirá el video
Luego de ganar dos títulos entre el miércoles y el domingo, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, los jugadores de Peñarol tuvieron un día libre