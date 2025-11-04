Dólar
El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Leonardo Fernández y otros jugadores de Peñarol aprovecharon el día libre y pescaron todo en Punta del Este; mirá el video

Luego de ganar dos títulos entre el miércoles y el domingo, la Copa AUF Uruguay y el Torneo Clausura, los jugadores de Peñarol tuvieron un día libre

4 de noviembre 2025 - 14:58hs

Peñarol tuvo este martes su segunda jornada libre al igual que el lunes, y regresará a los entrenamientos este miércoles en Los Aromos para comenzar a enfocarse en el último partido del Torneo Clausura que ya obtuvo el domingo pasado tras vencer de atrás 2-1 a Defensor Sporting en el Estadio Campeón del Siglo. Los carboneros enfrentarán a Montevideo City Torque este domingo a la hora 16.30. Por su parte, varios futbolistas, entre ellos, Leonardo Fernández, aprovecharon la jornada y se fueron de muy buena pesca en Punta del Este.

Una mañana inolvidable de pesca

Leonardo Fernández demostró que no solo es bueno dentro de la cancha, sino también, cuando sale a pescar.

Junto a él estuvieron otros jugadores de Peñarol como Javier Méndez, Damián Suárez, Martín Campaña y Gastón Silva. También estuvo el argentino Julio Buffarini, quien descendió con Rampla Juniors a la Divisional C.

leo fernandez
Leonardo Fernández, en uno de sus días libres en Peñarol, mostró una hermosa corvina pescada por él

Leonardo Fernández, en uno de sus días libres en Peñarol, mostró una hermosa corvina pescada por él

El profesional de la pesca que los llevó, mostró una foto con Leonardo Fernández, quien a su vez, le regaló una camiseta de Peñarol autografiada, y explicó: "Ayer le expliqué la modalidad de jigging, se copó a probar y pescó un lote de pescadillas!!".

A su vez, el número 10 de Peñarol mostró una enorme corvina que pescó en esta excursión por Punta del Este.

