Montevideo City Torque había fijado el Parque Viera para enfrentar a Peñarol por el Torneo Clausura, pero cambió este martes y fijó el Estadio Centenario

Montevideo City Torque será local ante Peñarol este domingo desde la hora 16.30 por la última fecha del Torneo Clausura en la que los carboneros se juegan la posibilidad de alcanzar una final de la Tabla Anual en un clásico ante Nacional, siempre que el tricolor pierda contra Defensor Sporting, y este martes, cambió la localía y jugará en el Estadio Centenario.
