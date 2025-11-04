Montevideo City Torque había fijado el Parque Viera para enfrentar a Peñarol por el Torneo Clausura, pero cambió este martes y fijó el Estadio Centenario

Montevideo City Torque será local ante Peñarol este domingo desde la hora 16.30 por la última fecha del Torneo Clausura en la que los carboneros se juegan la posibilidad de alcanzar una final de la Tabla Anual en un clásico ante Nacional, siempre que el tricolor pierda contra Defensor Sporting, y este martes, cambió la localía y jugará en el Estadio Centenario.

El presidente de la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Álvaro Rivero, lo confirmó a Referí pasado el mediodía de este martes.

Por su parte, Montevideo City Torque había fijado el Parque Viera para este encuentro, y este martes cambió por el Centenario.

Montevideo City Torque también se juega mucho en este partido contra Peñarol.

Los celestes no deben perder por goleada para poder acceder al cupo de "Uruguay 8" de la futura edición de la Copa Sudamericana.

Jugando en el Estadio Centenario, como lo hicieron en distintos partidos de esta temporada, por ejemplo, en el debut en el Torneo Apertura en el que le ganaron a Nacional, el equipo local podrá contar con una recaudación mucho más importante que si el encuentro se hubiera disputado en el Parque Viera.