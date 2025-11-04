Dólar
FÚTBOL

La polémica que se generó con una reacción de Washington Aguerre con un gesto y un insulto a la hinchada de su equipo, Independiente Medellín; mirá el video

El golero uruguayo está jugando las semifinales de la Copa Colombia

4 de noviembre 2025 - 12:21hs

El arquero uruguayo Washington Aguerre volvió a tener una buena actuación este lunes por la noche en el encuentro de ida por las semifinales de la Copa Colombia que jugaron como visitantes ante Envigado y en la que su equipo, Independiente Medellín, ganó 1-0 para dar un gran paso hacia la final.

El exgolero de Peñarol tuvo pocas pero buenas intervenciones en el arco de Independiente Medellín.

Eso contribuyó a una nueva victoria trascendente de su equipo que lucha también por los primeros lugares de la Liga Colombiana, más allá de que perdió en las últimas semanas por goleada el clásico contra Atlético Nacional por 5-2.

La reacción de Aguerre con su hinchada

Independiente Medellín fue más que su rival y en el segundo tiempo, lo arrinconó contra su arco.

No obstante, el único gol del encuentro debió esperar casi hasta el final, al minuto 83, a cargo de Diego Moreno.

En ese momento, Washington Aguerre se dio vuelta hacia donde se encontraba la hinchada de su club y gesticuló para que vivaran a sus compañeros y al equipo, a la vez que profirió un insulto.

Esto llenó de comentarios las redes sociales teniendo en cuenta que el arquero uruguayo tiene una fuerte personalidad y que ya ha tenido algunos inconvenientes con los hinchas, más allá de que para la mayoría, es uno de los ídolos del equipo.

