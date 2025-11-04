Dólar
/ Nacional / ADVERTENCIA

Inumet cesó la alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes"

La advertencia había sido emitida a las 14:00 de este martes y fue cesada dos horas después

4 de noviembre 2025 - 16:11hs
Tormenta en Montevideo con rayos el 29 de setiembre de 2025

Tormenta en Montevideo con rayos el 29 de setiembre de 2025

Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que regía a raíz del ingreso de un frente frío al país.

La advertencia fue emitida a las 14:00 y fue cesada dos horas después. De acuerdo a lo señalado por Meteorología, la inclemencia respondía al ingreso de un frente frío que podría generar tormentas, algunas de las cuales podrían ser "puntualmente fuertes".

El organismo oficial del tiempo advirtió que en zonas de tormentas podría haber "lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

