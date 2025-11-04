Tormenta en Montevideo con rayos el 29 de setiembre de 2025 Mariana SUAREZ / AFP

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) cesó la alerta amarilla por tormentas "puntualmente fuertes" que regía a raíz del ingreso de un frente frío al país.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La advertencia fue emitida a las 14:00 y fue cesada dos horas después. De acuerdo a lo señalado por Meteorología, la inclemencia respondía al ingreso de un frente frío que podría generar tormentas, algunas de las cuales podrían ser "puntualmente fuertes".

El organismo oficial del tiempo advirtió que en zonas de tormentas podría haber "lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1985784562836799582&partner=&hide_thread=false Cese de advertencias meteorológicas

Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/BFBlnaAb3v — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) November 4, 2025