Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 4 de noviembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) previó para este martes 4 de noviembre una jornada marcada por el aumento de nubosidad desde la mañana y el desarrollo de precipitaciones y tormentas durante la tarde y la noche en gran parte del país . También se esperan cambios de viento, con rotación al sur y rachas fuertes en varias zonas.

La capital tendrá un día con mínima de 15 °C y máxima de 23 °C .

En la mañana , el pronóstico indica aumento de nubosidad , con viento del sector norte entre 10 y 30 km/h , y rachas de hasta 40 km/h . En algunos momentos el viento será variable entre 0 y 10 km/h .

Para la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas. El viento comenzará desde el norte (5-20 km/h) y rotará al sector sur, aumentando a 20-40 km/h, con rachas que podrán llegar a 50 km/h.

Este

La región este tendrá un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde, con mínima de 11 °C y máxima de 28 °C.

En la mañana, se espera aumento de nubosidad, con nieblas y neblinas. El viento soplará del noreste al norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h, además de períodos con viento variable entre 0 y 10 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento será del sector norte (10-20 km/h) y rotará al sur, con intensidad de 20-40 km/h. En los departamentos costeros se prevén rachas de hasta 50 km/h.

Oeste

El litoral oeste registrará mínima de 16 °C y máxima de 25 °C.

En la mañana, se anuncia aumento de nubosidad, neblinas y probable formación de tormentas aisladas. El viento soplará del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Por la tarde y la noche, el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas. El viento rotará del noroeste al sector sur, con intensidades de 20-40 km/h y rachas máximas de 50 km/h.

Norte

En el norte del país se prevé una jornada cálida, con mínima de 15 °C y máxima de 30 °C.

En la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso, y se registrarán neblinas. El viento será del noreste al noroeste entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y la noche, el panorama seguirá nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas. El viento comenzará desde el norte (10-20 km/h) y rotará al sector sur, donde soplará entre 10 y 30 km/h, con rachas de 40 a 50 km/h.