Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 30 de octubre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el jueves 30 de octubre será un día nuboso en todo el Uruguay , en algunas partes habrán precipitaciones escasas y las rachas máximas de vientos serán de hasta 40 kilómetros por hora .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En la capital del país, la mañana estará algo nubosa y nubosa . También habrá neblinas y bancos de niebla. Para la tarde noche estará nuboso y durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora . Las temperaturas en esta zona irán desde los 8 °C a los 18 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y nubosa , con períodos de cubierto. También habrá nieblas y neblinas.

PRONÓSTICO Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 29 de octubre

LLUVIAS Inumet informó de acumulados de lluvias por encima de los 100 milímetros en el litoral y centro del Uruguay

Para la tarde noche estará nuboso , con neblinas y bancos de niebla. Durante toda la jornada los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 5 °C a los 19 °C .

Suroeste

En esta parte del país, la mañana estará nubosa, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 30 kilómetros por hora.

Más tarde se espera que este nuboso con rachas de vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Aquí las temperaturas rondarán entre los 7 °C y los 20 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso y nuboso con períodos de cubierto. Además habrá neblinas, bancos de niebla y vientos de hasta 30 kilómetros por hora.

Más tarde estará nuboso con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 5 °C y los 21 °C.

Norte

Para la mañana se espera un cielo nuboso con períodos de cubierto, precipitaciones escasas y aisladas. Además habrá neblinas y bancos de niebla. Los vientos alcanzarán hasta los 20 kilómetros por hora.

En la tarde noche, estará nuboso con períodos de cubierto, probables precipitaciones aisladas y neblinas. Los vientos máximos ascenderán hasta 30 kilómetros por hora.

Las temperaturas rondarán entre los 8 °C y los 21 °C.