Dólar
Compra 38,70 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Jueves:
Mín  11°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Economía y Empresas / POLÍTICA MONETARIA

Fed recorta la tasa de interés en EEUU a su menor nivel desde diciembre de 2022

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) rebajó la tasa de los fondos federales a un rango de entre 3,75% y 4%

29 de octubre 2025 - 15:23hs
https://www.bbc.com/mundo/articles/c05966q8vn4o
Getty Images

La Reserva Federal (Fed) de EEUU anunció este miércoles nuevos ajustes en su política monetaria.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) rebajó la tasa de fondos federales en 25 puntos base (pb) al rango de 3,75%- 4%, su menor nivel desde diciembre de 2022, lo que se alinea con las estimaciones del mercado antes de la reunión.

Desde la Fed señalaron que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha estado expandiéndose a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha desacelerado este año, y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantuvo baja hasta agosto; los indicadores más recientes son consistentes con estos desarrollos”.

Más noticias
combustibles: proyecciones anticipan reduccion de precios en nafta y gasoil en noviembre
TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: proyecciones anticipan reducción de precios en nafta y gasoil en noviembre

Banco Central (BCU)

BCU advierte sobre empresa que ofrece activos financieros y aclara que no está habilitada para operar en Uruguay

En cuanto a la inflación, indicaron que esta ha subido desde comienzos de año y sigue algo elevada.

“El Comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación del 2 % en el largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo alta. El Comité se mantiene atento a los riesgos en ambos lados de su doble mandato y estima que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”, comunicaron.

Fuente: Diario Financiero de Chile

Embed - FOMC Press Conference, October 29, 2025

Temas:

Fed EEUU Jerome Powell

Seguí leyendo

Las más leídas

Jorge Gandini

Lobraus anunció demanda contra director de ANP Jorge Gandini por US$ 1 millón y no hubo conciliación

Sofía Oxandabarat y Belén Aquino celebran el segundo gol de Uruguay ante Argentina por Liga de Naciones
LIGA DE NACIONES

Uruguay 2-2 Argentina: un error celeste en la hora, le costó carísimo y le dio la igualdad a las albicelestes en el clásico por la Liga de Naciones que clasifica al Mundial 2027

Banco Central (BCU)

BCU advierte sobre empresa que ofrece activos financieros y aclara que no está habilitada para operar en Uruguay

Los varones jóvenes consumen más antipsicóticos que las mujeres.
SALUD MENTAL

"No lo solucionás con una pastilla": nuevos estudios advierten por la "medicalización" de los problemas sociales de niños y adolescentes en Uruguay

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos