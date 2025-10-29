Fed recorta la tasa de interés en EEUU a su menor nivel desde diciembre de 2022

Getty Images

La Reserva Federal (Fed) de EEUU anunció este miércoles nuevos ajustes en su política monetaria.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés) rebajó la tasa de fondos federales en 25 puntos base (pb) al rango de 3,75%- 4%, su menor nivel desde diciembre de 2022, lo que se alinea con las estimaciones del mercado antes de la reunión.

Desde la Fed señalaron que “los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica ha estado expandiéndose a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha desacelerado este año, y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantuvo baja hasta agosto; los indicadores más recientes son consistentes con estos desarrollos”.

En cuanto a la inflación, indicaron que esta ha subido desde comienzos de año y sigue algo elevada.

“El Comité busca alcanzar el máximo empleo y una inflación del 2 % en el largo plazo. La incertidumbre sobre las perspectivas económicas sigue siendo alta. El Comité se mantiene atento a los riesgos en ambos lados de su doble mandato y estima que los riesgos a la baja para el empleo aumentaron en los últimos meses”, comunicaron. Fuente: Diario Financiero de Chile Embed - FOMC Press Conference, October 29, 2025