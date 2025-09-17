Fin de la pausa: Fed bajó la tasa de interés en EEUU y proyecta nuevos recortes en 2025

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), retomó la política expansiva y redujo sus tasas de interés de referencia por primera vez este año, en un cuarto de punto como esperaban los analistas, debido a un mercado laboral más débil.

El banco central recortó la tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos (pb) al rango de 4%-4,25%, su menor nivel desde diciembre de 2022, y prevé realizar dos recortes adicionales este año de 50 pb.

Solo el nuevo gobernador de la Fed, Stephen Miran, cuyo nombramiento fue impulsado por el presidente Donald Trump -crítico de la Fed- votó en contra de esta decisión y buscó una reducción mayor de la tasa.

"Los indicadores recientes sugieren que el crecimiento de la actividad económica se moderó en la primera mitad del año. El aumento del empleo se ha ralentizado y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, aunque sigue siendo baja. La inflación ha subido y se mantiene algo elevada", dice el comunicado de la reunión.

El comité monetario del banco central se mostró asimismo más optimista sobre el crecimiento de la economía estadounidense, que prevé en 1,6% este año frente al 1,4% que proyectaba en junio. En tanto, no hizo cambios en cuanto a sus expectativas de desempleo e inflación.

La decisión de la Fed tuvo lugar tras meses de fuertes presiones de Trump para que baje las tasas y en un contexto de crecientes preocupaciones por la presión política sobre el banco central, una institución independiente.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, conformado por 12 miembros encargados de fijar las tasas, atraviesa una serie de turbulencias.

Aunque Trump ha dejado de amenazar con destituir al presidente de la Fed, Jerome Powell, el mandatario ahora apunta a despedir a la gobernadora del FOMC Lisa Cook por una acusación de fraude hipotecario.

La Reserva Federal suele mantener las tasas de interés en un nivel alto para controlar la inflación de forma sostenible. Pero esta vez triunfaron las preocupaciones por el empleo, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del 2%.

La última vez que el consejo había recortado la tasa fue en diciembre de 2024, y después vinieron cinco reuniones consecutivas donde predominó la postura de "esperar y ver" ante la discusión sobre el efecto de los aranceles en la inflación.

El análisis de los expertos

Desde la firma Puente indicaron a El Observador que tras el anuncio y las declaraciones de Powell, los mercados financieros reaccionaron de forma mixta.

Los principales índices bursátiles mostraron avances moderados, mientras que el dólar se debilitó frente a otras divisas.

En el mercado de bonos del Tesoro, los movimientos fueron dispares: el rendimiento del bono a un año retrocedió hasta 3,6%, mientras que la parte media y larga de la curva mostró incrementos, con la referencia al título a 10 años ubicándose en torno a 4,1%.

Por último, los futuros de tasas de interés implícitas ratificaron las expectativas de al menos dos recortes adicionales antes de fin de año, en sintonía con las proyecciones oficiales del FOMC.

Por otro parte, Dan Siluk de Janus Henderson Investors, señaló a El Observador que el comunicado adoptó un tono moderado, reconociendo la desaceleración de la creación de empleo y el debilitamiento de las condiciones laborales. Sin embargo, la Fed también señaló que la inflación se mantiene elevada, y sus propias proyecciones muestran un mayor crecimiento y una caída del desempleo, un contexto curioso para los recortes de tipos.

“El gráfico de puntos ahora implica dos recortes más este año, pero Powell minimizó su importancia, presentando las perspectivas como ´más equilibradas´ en lugar de inclinarse decididamente hacia los riesgos del mercado laboral. Las revisiones del SEP, que incluyen una mayor inflación, un mayor PIB y una menor tasa de desempleo, plantean dudas sobre la consistencia interna de la trayectoria de la política monetaria de la Fed. Los mercados pueden acoger favorablemente el sesgo de flexibilización, pero el mensaje sigue siendo matizado y dista mucho de ser un cambio radical”, afirmó Siluk.

Fuente: El Observador, AFP y Diario Financiero