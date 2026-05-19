Intendente de Cerro Largo presentó resultados de auditoría sobre la gestión anterior y anunció que hay elementos que están "preparados para llevarlos a Fiscalía"

En las últimas horas el intendente de Cerro Largo, Christian Morel , presentó en conferencia de prensa los resultados de la auditoría externa que había solicitado para conocer el estado de la comuna y el trabajo realizado por la Intendencia entre 2020 y 2025 con el también nacionalista José Yurramendi a la cabeza.

" Hay elementos de los que estamos convencidos de que estamos preparados para llevarlos a Fiscalía . Hay algunas evidencias de cosas que podemos derivarlas a Fiscalía", aseguró el intendente de cara a los medios.

Tras esto, comentó que el equipo jurídico de la comuna iniciará en la brevedad "diferentes investigaciones administrativas" en base a los resultados de la auditoría.

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"En este expediente está todo el resultado que el equipo jurídico va a utilizar para hacer las derivaciones pertinentes ", dijo.

Después, el jefe comunal realizó un resumen sobre algunas cifras del informe. Entre ellas destacó que hubo un "90% de las compras analizadas" donde "no se visualizó evidencia de que haya existido un proceso competitivo" y reveló que el "87% de las compras realizadas por la intendencia durante el período analizado se concentran en 20 proveedores".

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También dijo que se detectaron compras donde "no se sabe desde qué dirección de la intendencia salieron", algunas compras "observadas" por la delegada del Tribunal de Cuentas y otras en las que a los proveedores les faltan "diferentes requisitos formales".

Por fuera de esto, contó que se detectó la existencia de "incrementos en los montos totales y promedios por funcionario", así como pagos en "diferencias de sueldos, compensaciones, rendimientos, horas extras y jornales extras e insalubridad".

"Para la muestra seleccionada de funcionarios y meses, no pudimos visualizar la documentación que respalde el pago del 100 % de las partidas variables liquidadas", dijo y añadió que se detectó la existencia de "importes retenidos a funcionarios" que no se volcaban a "los organismos que les retenían el dinero".

Por fuera de esto, informó que se identificó una "insuficiencia de los saldos disponibles en cuentas corrientes de la comuna a la fecha del traspaso 10/7/2025" que había sido destinado para la ejecución de algunos programas y para pagar a empresas.

En cuanto a esto, hubo también casos donde ingresó a la intendencia un dinero del que se desconoce "cual era su destino".

El resumen de los resultados de la auditoría externa fue divulgado después por la comuna mediante su cuenta de Facebook.