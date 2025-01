INE auditó el observatorio del Ministerio del Interior y valoró la "riqueza de la información"

El ministro del Interior Nicolás Martinelli dijo a El Observador que la auditoría confirmó que "la metodología que se utiliza funciona bien" y que "no hay motivos para desconfiar" sobre las cifras de delitos que dan los registros del Observatorio. Agregó que aunque "se intentó establecer un relato para poner en duda los datos" , este trabajo confirmó que "ese relato no tenía justificación".

Como aspectos a mejorar señalaron que: no hay una política de gestión de archivos, el organismo no cuenta con un sistema que garantice la gestión de la calidad o seguridad de la información, el personal no cuenta con un "código de conducta y ética profesional". Además, se encontró que tampoco cuentan con un procedimiento para documentar las necesidades de los usuarios y las estadísticas "no quedan publicadas al mismo tiempo para todos los usuarios".

Por último, basándose en la información relevada, se presentaron una serie de recomendaciones como la elaboración de un plan para corregir las necesidades identificadas; comunicar en el sitio web del Observatorio que las solicitudes de información y otros servicios son gratuitos. Se recomienda dar mayor difusión a las vías de contacto para consultas que puedan tener los usuarios, crear un sistema que permita clasificar a los usuarios y de esta forma conocer sus necesidades y considerar las mismas.

Las auditoras concluyen que "en las unidades analizadas se trabaja con conciencia, estadística y responsabilidad" y se destaca además un "equipo técnico y de dirección muy comprometido con la generación de indicadores de calidad".