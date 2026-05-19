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Defensa de Marset se reúne este martes con equipo fiscal de Virginia: estudian posible postergación de audiencia y acuerdo de culpabilidad

Según pudo confirmar El Observador con el abogado de Marset, la instancia se desarrollará desde las 11:00 (hora local)

19 de mayo de 2026 9:36 hs
Sebastián Marset

La defensa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset se reunirá esta mañana con el equipo fiscal del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos) y a partir de ese encuentro analizarán la postergación de una audiencia prevista para este miércoles y la posibilidad de aceptar o no un acuerdo de culpabilidad.

Según pudo confirmar El Observador con Santiago Moratorio, abogado de Marset, el encuentro tendrá lugar a las 10:00 de Virginia (11:00 hora local).

"Dependerá de esa reunión si se pide una postergación para una audiencia que está prevista para este miércoles", explicó horas atrás el defensor en diálogo con Subrayado (Canal 10).

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En los primeros días de abril, el equipo fiscal que investiga el hecho había pedido una prórroga para la audiencia preliminar del caso.

Las acusaciones contra Marset, investigado por conspiración para cometer lavado de dinero, se llevan adelante en la Corte del Distrito Este de Virginia, que al tener carácter federal solo trata aquellos casos que violan leyes nacionales de Estados Unidos y no estatales de Virginia.

Si Marset se declara culpable, podría acceder a una reducción de la pena. De lo contrario, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

A diferencia de Uruguay, la culpabilidad en este caso es determinada por un jurado de ciudadanos, algo característico del sistema estadounidense. En este caso, estará compuesto por 12 residentes de Virginia.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue detenido el viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en un operativo policial que puso fin a una búsqueda internacional que llevaba varios años.

Marset se encuentra hoy encerrado en una prisión de alta seguridad ubicada en la ciudad de Alexandria, Virginia.

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