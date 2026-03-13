Capturaron a Sebastián Marset en Bolivia: en narcotraficante uruguayo declara ante agentes de la DEA estadounidense

Live Blog Post

El primer anuncio

“Recibimos la información de nuestros pares de Bolivia, hay un operativo que se desplegó en la madrugada, estuvieron trabajando para acorralarle a él y a su estructura, la información que yo recibí es que ya se le tiene asegurado a él”, señaló el jerarca en declaraciones a medios locales como radio Monumental.

La noticia de la captura de Marset, el tercer criminal más buscado por la DEA estadounidense, también fue confirmada a El Deber de Bolivia por fuentes allegadas a la investigación.

Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de la región y estaba prófugo desde 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Bolivia que buscaba detenerlo por su presunta participación en redes internacionales de narcotráfico.

Según la información primaria difundida, el operativo comenzó alrededor de las 02:00 y la detención del uruguayo se concretó cerca de las 07:30. Cabe recordar que Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares para quien aportara datos que permitieran su captura.