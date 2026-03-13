Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / POLICIALES

Capturaron a Sebastián Marset en Bolivia: en narcotraficante uruguayo declara ante agentes de la DEA estadounidense

La detención se produjo tras un megaoperativo desplegado durante la madrugada para cercarlo junto a su estructura criminal

13 de marzo 2026 - 10:27hs
WhatsApp Image 2026-03-13 at 10.20.53
marsetlive

EN VIVO

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fue capturado este viernes en Bolivia durante un megaoperativo desplegado en la madrugada, según confirmaron autoridades de Bolivia, Paraguay y Uruguay.

El procedimiento fue realizado por fuerzas de seguridad bolivianas, que trabajaron durante varias horas para cercar al líder del grupo criminal y a integrantes de su estructura.

La información fue confirmada por el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, quien indicó que recibió detalles del operativo por parte de las autoridades bolivianas en el barrio Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra.

Live Blog Post

El primer anuncio

Recibimos la información de nuestros pares de Bolivia, hay un operativo que se desplegó en la madrugada, estuvieron trabajando para acorralarle a él y a su estructura, la información que yo recibí es que ya se le tiene asegurado a él”, señaló el jerarca en declaraciones a medios locales como radio Monumental.

La noticia de la captura de Marset, el tercer criminal más buscado por la DEA estadounidense, también fue confirmada a El Deber de Bolivia por fuentes allegadas a la investigación.

Marset era uno de los narcotraficantes más buscados de la región y estaba prófugo desde 2023, cuando logró escapar de un operativo policial en Bolivia que buscaba detenerlo por su presunta participación en redes internacionales de narcotráfico.

Según la información primaria difundida, el operativo comenzó alrededor de las 02:00 y la detención del uruguayo se concretó cerca de las 07:30. Cabe recordar que Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares para quien aportara datos que permitieran su captura.

Live Blog Post

La aclaración de Interpol Uruguay

Fuentes de Interpol Uruguay recordaron a El Observador que Marset "no tiene requisitoria en nuestro país", aunque sí tiene "notificaciones rojas internacionales".

"Dos ministros de Paraguay confirmaron que fue detenido", apuntaron las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades bolivianas no han divulgado un comunicado oficial confirmando los detalles del procedimiento. Sin embargo, las declaraciones del ministro Jalil Rachid constituyen la primera confirmación desde Paraguay sobre el resultado del operativo realizado en Bolivia.

Ministerios del Interior de la región confirman la captura

El exministro del Interior uruguayo, Nicolás Martinelli, informó a través de sus redes sociales que se comunicó con las autoridades de Bolivia y Paraguay, quienes le confirmaron la captura del uruguayo.

"Fue capturado Sebastián Marset. Me comuniqué con los ministros del Interior de Bolivia, Eduardo del Castillo, y de Paraguay, Enrique Riera, y me confirmaron la noticia. Un trabajo de inteligencia de las fuerzas de seguridad de varios países logró dar con él y es importante felicitar a los equipos de trabajo que participaron. Ahora solo resta que la justicia cumpla su cometido", escribió.

Posible extradición a Estados Unidos

En diálogo con el medio paraguayo Radio Monumental (AM 1080), el ministro del Interior de ese país, Enrique Riera, dijo que Estados Unidos tendría preferencia en cuanto a la extradición de Sebastián Marset. "Capaz haya un acuerdo de alto nivel o exista una cuestión de prioridades por la gravedad de los delitos y sea llevado a Estados Unidos o sea juzgado acá", explicó.

Yo estaría de acuerdo donde esté más seguro y donde más información tengamos para resolver definitivamente el tema Pecci. Eso sería una opción que yo estaría de acuerdo. No necesitamos mas problemas acá adentro. Su señora quedará acá. Necesitamos saber todos los vínculos que se hicieron antes y ahora”, dijo a ABC Digital el ministro del Interior paraguayo.

Uruguay confirma la detención del narcotraficante

Fuentes del área de Investigaciones de la Policía Nacional dijeron a El Observador que está confirmada la detención del narcotraficante a raíz del operativo en Santa Cruz de la Sierra.

HEAB3IENS5F2BNVOWD7ACBEYQE
Fiscal de Paraguay confirma la detención

El fiscal titular de la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público paraguayo, Manuel Doldán, confirmó a El Observador que el uruguayo efectivamente fue atrapado.

WhatsApp_Image_2024-10-16_at_14.40.50
"No se hagan matar": el relato de un vecino que fue testigo del operativo

Un vecino del barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), relató cómo se vivió el operativo policial que culminó con la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset durante la madrugada de este viernes.

La nota, acá.

La foto de Marset declarando ante agentes de la DEA

Próximo a las 10:00 de este viernes circuló la primera foto del uruguayo declarando ante los agentes de la DEA (Drug Enforcement Administration) estadounidense, la agencia federal del Departamento de Justicia norteamericana encargada de combatir el tráfico y consumo de drogas, así como el lavado de dinero.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 10.20.53
El video de Marset con armas era real y fue clave para su captura, según el gobierno paraguayo

El video de Sebastián Marset armado y rodeado de personas con armas, que se conoció en octubre, era real y aportó información valiosa para su detención, informó el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, luego de que se conociera su captura en Bolivia este viernes.

La nota.

Sebastián Marset

