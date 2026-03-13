Marset se perfila para ser extraditado a Estados Unidos: "Yo estaría de acuerdo", dijo el ministro del Interior paraguayo

Foto: Redes Sociales

El ministro del Interior de Paraguay, reconoció la alta probabilidad de que el narco uruguayo Sebastián Marset, atrapado este viernes en Bolivia, sea enviado a Estados Unidos para enfrentar la Justicia de ese país, y se mostró de acuerdo en pos de que la investigación avance lo máximo posible.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

“Los Estados Unidos tienen dos ventajas, tienen cárceles de máxima seguridad, eso aliviaría la presión que genera en Paraguay, una banda que maneja dinero y recursos de todo tipo. Y por otro lado en Estados Unidos tienen leyes más flexibles para conseguir mas información”, dijo a ABC Radio Cardinal Enrique Riera, ministro del Interior paraguayo.

“Yo estaría de acuerdo donde esté más seguro y donde más información tengamos para resolver definitivamente el tema Pecci. Eso sería una opción que yo estaría de acuerdo. No necesitamos más problemas acá dentro. Su señora quedará aca. Necesitamos saber todos los vínculos que se hicieron antes y ahora”,agregó

Respecto a la justificación de que vaya a Estados Unidos, Riera indicó: “Hay un proceso más grande, Marset tenía una fuerte recompensa de Estados Unidos, llegó a estar en la tercera posición entre los narcos más importantes del mundo, está vinculado al cartel de Insfrán, y vinculado al crimen de Marcelo Pecci”

De todos modos, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, confirmpó que Paraguay enviará un pedido de extradición a Paraguay: “La postura nuestra es reclamar dentro del Estado de Derecho”, dijo a Cardinal. Información en desarrollo.